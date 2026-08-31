Las excavaciones del V Plan de Fosas se retoman este martes en Son Servera

Archivo - Trabajos en la fosa de Comellar Fondo de Son Servera - CAIB - Archivo

PALMA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern retoma este martes los trabajos de excavación e investigación arqueológica en Son Servera, en el marco del V Plan de Fosas de Baleares.

Las actuaciones continuarán en el cementerio municipal y se extenderán también a diferentes fincas privadas del municipio, con el objetivo de seguir avanzando en la localización, exhumación e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil, según ha indicado en un comunicado la Conselleria de Presidencia, Cooperación Local y Coordinadora de la Acción de Gobierno.

Esta nueva fase da continuidad a los trabajos iniciados en el mes de abril en el cementerio de Son Servera. En aquella intervención, los equipos especializados actuaron en diferentes espacios del recinto, de acuerdo con la información obtenida durante la investigación histórica y los testimonios recogidos previamente.

Ahora, los equipos continuarán las tareas en el mismo cementerio e iniciarán también excavaciones en diferentes fincas privadas de Son Servera. Las actuaciones permitirán profundizar en la investigación de los espacios identificados a partir de la documentación histórica y los testimonios disponibles y, en caso de localizar restos humanos, se seguirán los protocolos establecidos para su recuperación, estudio e identificación.

Durante este año, el V Plan de Fosas también ha permitido llevar a cabo una actuación en el Comellar Fondo de Son Servera. Los trabajos arqueológicos realizados durante el mes de julio permitieron descartar la presencia de una fosa común en la zona prospectada.

Las intervenciones serán llevadas a cabo por equipos especializados de la UTE formada por la Sociedad de Ciencias Aranzadi y Atics.

Después de las intervenciones llevadas a cabo en Eivissa y Formentera, el Govern continúa ahora los trabajos en Son Servera, con el objetivo de seguir investigando los hechos, avanzar en la identificación de las víctimas, devolverlas a sus familias y garantizarles una sepultura digna.