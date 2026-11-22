Un agente de la Policía Local de Palma. - POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha desalojado a un hombre y una mujer que se habían instalado en el interior de un centro de transformación de alta tensión alegando que no tenían otro lugar en el que dormir.

El desalojo, según ha informado el cuerpo municipal, tuvo lugar la madrugada del pasado viernes en la calle Gabriel Alzamora.

Una dotación policial escuchó el sonido de un televisor y voces de personas hablando procedentes del interior del recinto y decidieron llamar a la puerta.

Los agentes identificaron a los dos ocupantes, un hombre de 34 años y una mujer de 31, quienes manifestaron que llevaban un mes y medio viviendo en ese lugar.

Según el relato de los afectados, lo habían encontrado abierto y posteriormente lo habían cerrado con un candado para impedir la entrada de terceros. En el interior almacenaban maletas, comida, un televisor, colchones, mantas y ropa.

Los agentes les explicaron que existía un riesgo muy elevado de descarga eléctrica, tal y como advierten los rótulos de peligro situados tanto en el interior como en el exterior del recinto.

De manera voluntaria decidieron abandonar el espacio y retirar sus pertenencias personales, aunque manifestaron que no tenían otro lugar en el que pernoctar.

Pocos minutos después llegó un técnico de la empresa eléctrica, quien confirmó el riesgo "extremo" de electrocución existente, dado que en el interior del centro había una tensión de 30.000 voltios, y ratificó la necesidad del desalojo inmediato.

Una vez vaciado el espacio, los operarios de la compañía aseguraron y cerraron de nuevo el acceso al centro de transformación para evitar futuros intrusismos. Los hechos no son constitutivos de ningún tipo de delito, por lo que la actuación policial fue de carácter asistencial y preventivo.