La exconcejal de Cs Noemí Getino formaliza su paso al PP de Llucmajor

PALMA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ex concejal de Cs Noemí Getino, actualmente regidora de Comercio, Mercados, Ferias y Atención Ciudadana en el Ayuntamiento de Llucmajor, ha formalizado su afiliación al PP.

Así lo ha anunciado el PP en un comunicado en el que aplaude el paso de Getino "para sumarse al proyecto liderado ahora por Xisca Lascolas en el municipio y Marga Prohens en Baleares".

El partido ha valorado que como teniente de alcalde Getino "ha trabajado en todo momento por la estabilidad del pacto de gobierno municipal liderado por el actual alcalde, Eric Jareño, y en beneficio de los comerciantes y vecinos del municipio de Llucmajor".

"El trabajo en equipo con Noemí ha funcionado muy bien y celebramos su incorporación al Partido Popular, que es la casa común y única alternativa de todos aquellos que creen en un proyecto moderado y liberal para Llucmajor y para Baleares", ha manifestado la presidenta de la junta y candidata del PP en Llucmajor, Xisca Lascolas.

Por su parte, Noemí Getino ha dicho que su incorporación a las filas del PP llega "en un momento muy delicado de pérdida de libertades, desprestigio de instituciones, legislación a la carta para preservar el poder, con políticas siempre contra alguien, políticas que dividen, que pretenden homogeneizar a todos".

"Tenemos que cambiar estas dinámicas pero la solución no es acabar en otras políticas de distinto signo pero también populistas", ha remarcado.

Además, Getino ha dicho que no se pueden "esperar cambios de partidos que se arriman a los que pactan con nacionalistas y comunistas", "que flirtean con la idea de centro en sus programas, pero que no tienen estructura para llevarlos a cabo". "Esos partidos no son los que van a defender la libertad de todos", ha añadido la exconcejal de Cs, que ha añadido que el PP "está liderando el debate de las ideas".

El pasado octubre Cs daba por roto el pacto en Llucmajor tras la negativa de los 'populares' a expulsar del gobierno al regidor Ginés Sáez tras afiliarse al PP. La formación naranja instó a Getino a romper el acuerdo y desmarcarse "del blanqueamiento del transfuguismo por parte del PP".

Ella rechazó hacerlo argumentando que ponía por delante "los intereses de los ciudadanos", porque dejar el gobierno en minoría "sólo causaría una ralentización e la gestión de gobierno". Tras estas declaraciones, Cs le abrió un expediente de expulsión.

Nacida en Salamanca y residente en Llucmajor desde hace veinte años, Getino es licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, posgrado en gestión de RRHH por la UOC y Community Manager por la UNED. Su vida laboral ha transcurrido en el sector servicios, seguros y banca.