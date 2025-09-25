La exconsellera insular Pilar Bonet ratifica en la Audiencia su condena por estafa a Globalia

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exconsellera insular Pilar Bonet ha ratificado este jueves en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma el acuerdo en el que reconoce haber estafado más de dos millones de euros a Globalia cuando trabajaba en esta compañía.

En compañía de su letrado, Antoni Martínez, ha ratificado el escrito de conformidad en el que acepta las acusaciones y la pena de dos años de prisión por haber autorizado pagos a través de la empresa a cuentas personales o bajo su control.

Cabe recordar que Bonet ya reconoció los hechos y que, según informe pericial psicológico padece un trastorno de control impulsivo no especificado y, en particular, del trastorno por compra compulsiva, desadaptativo, irrefrenable y como una estrategia de regulación emocional, además de un trastorno ansioso depresivo persistente, siendo una de las causas por las que cometió los hechos.