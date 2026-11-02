Éxito en Son Espases: implantan a una paciente el primer desfibrilador extravascular de Baleares

PALMA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Espases ha implantado con éxito el primer desfibrilador automático implantable (DAI) extravascular en Baleares.

La intervención la ha llevado a cabo el equipo del cardiólogo Julián Palacios a una paciente de las Islas con unos "resultados excelentes", según ha destacado la Conselleria de Salud en una nota de prensa.

El desfibrilador automático implantable extravascular es un dispositivo electrónico para prevenir muertes repentinas por arritmias cardíacas malignas y, a diferencia del DAI tradicional, no se inserta directamente en las venas o en las cavidades cardíacas, sino que se coloca por debajo del esternón, muy cerca del pericardo y el corazón.

Este tipo de dispositivo es menos invasivo que los que se colocan dentro del corazón (intracardiacos) y, por tanto, presenta un riesgo menor de infecciones locales o que comprometan las válvulas cardíacas.

Además, es el primer sistema en el que el cable se coloca bajo el esternón, fuera del corazón y del sistema vascular, y puede proporcionar tanto terapia de desfibrilación como terapia de estimulación antitaquicardia (ATP).

Igualmente, es similar a los dispositivos transvenosos convencionales tanto en tamaño como en forma y vida útil. Este dispositivo requiere que el sistema de conducción del corazón esté intacto; es decir, que el paciente no necesite un marcapasos.

Los candidatos para recibirlo son pacientes con riesgo de muerte repentina por arritmias ventriculares y los pacientes jóvenes, que se beneficiarían de evitar llevar un cable dentro del corazón.