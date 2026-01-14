Exmujer del tatuador condenado pide que se archive la causa contra ella por salir del país con el hijo de ambos

Archivo - Juzgados de Ibiza - UNIDAS PODEMOS - Archivo

IBIZA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El abogado de la exmujer del tatuador condenado en Ibiza por abusar sexualmente de una clienta ha presentado este miércoles ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza un escrito solicitando el sobreseimiento de la causa contra su patrocinada, refugiada en otro país junto al hijo que tuvo con el tatuador.

La mujer está en busca y captura internacional al huir de Ibiza con su hijo tras haber denunciado a su expareja por presunto abuso sexual al menor.

En un comunicado, el abogado ha explicado que, en caso de que el Tribunal entienda que la mujer debe seguir siendo investigada, se le permita al menos intervenir por videoconferencia, preservando los datos de su ubicación geográfica.

El letrado se ha referido además a la última condena de cinco años interpuesta por la Audiencia Provincial contra el tatuador por un delito de abuso sexual contra una clienta. También ha recordado que el pasado diciembre ya contactó con la Fiscalía de Ibiza para valorar el posible sobreseimiento de la causa contra su defendida, petición que fue rechazada.

La existencia de sentencias condenatorias (una de ellas firme) por delitos sexuales contra menores por parte del tatuador constituye "un elemento objetivo de grave riesgo para el menor", según ha expresado el abogado, lo que justifica la huida de la madre conforme al Convenio de La Haya de 1980 y el Reglamento Bruselas II ter, ambos aplicables en España.

"La protección del menor debe primar sobre cualquier otro interés y la vinculación directa entre los hechos condenados y la seguridad del menor es evidente, ya que el condenado ostenta la patria potestad y podría ejercerla en perjuicio del menor", ha insistido el experto.

El abogado ha reconocido que la situación es "inaudita", por lo que ha pedido también la reapertura de la denuncia que su patrocinada interpuso en su día contra su expareja en relación a los presuntos abusos sexuales que también habría padecido su hijo, reclamando una investigación real al respecto.

En la denuncia de la mujer se adjuntaron sendos informes médicos que apuntaban a un posible indicio de abuso sexual del hijo, que en aquel momento tenía tres años de edad. Dicha denuncia fue archivada en 48 horas, sin exploración del menor ni realización de investigación alguna, ha apuntado el abogado.

Además, ha anunciado la próxima puesta a disposición de la mujer ante la Justicia española a efectos de prestar declaración sobre los hechos, logrando la restitución para ella y para su hijo de sus derechos y libertad de movimientos.