Expertos critican que un psicólogo vinculase autismo con las teorías de la 'madre fría' en su intervención en Parlament

PALMA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La experta en autismo Anabel Cornago, así como varias entidades han criticado duramente que el psicólogo de atención temprana Vicenç Arnaiz vinculara el autismo con las teorías de la 'madre fría' durante su intervención este pasado jueves en el Parlament.

Vicenç Arnaiz intervino este jueves en la Comisión no Permanente sobre el Estudio y la Reflexión del Impacto de la Digitalización en la Educación del Parlament.

Allí, el psicólogo aseguró que la adicción que padecen los padres a los móviles guarda "mayoritariamente" una relación con los casos de niños que padecen trastornos del espectro autista (TEA).

Unas palabras a las que la experta en autismo Anabel Cornago se ha opuesto través de su perfil en Facebook, donde ha querido aclarar que "el autismo no lo causa el uso del móvil", así como "tampoco lo causa la forma de crianza, ni el apego, ni las pantallas", ya que "el autismo no se "genera" por cómo somos los padres", ha subrayado.

Carnago ha respondido así a la noticia publicada este pasado jueves por Europa Press, que recogía la intervención de Vicenç Arnaiz, y ha recordado que "el autismo es una condición neurobiológica con una fuerte base genética". "Nace con la persona. No se adquiere ni se provoca", ha enfatizado la experta.

"Lo que sí influye --y mucho-- es cómo se acompaña", ha añadido, por que "un entorno que comprende, regula, acoge y respeta puede marcar la diferencia en la calidad de vida de una persona autista".

Por este motivo, ha considerado que "culpar a las familias no solo es injusto", si no que "es peligroso", ya que "alimenta la culpa, la desinformación y el estigma". "Y además desvía el foco de lo importante" que es "ofrecer apoyos adecuados, crear entornos accesibles y escuchar a las voces autistas", ha hecho hincapié.

"A los padres y madres que leéis esto: no es vuestra culpa. No os dejéis cargar con mochilas que no os pertenecen", ha finalizado su mensaje publicado en redes sociales Carnago.

En la misma línea que esta experta en autismo, se han pronunciado también la Asociación Asperger Baleares y la Federación de asociaciones TEA/Asperger de Andalucía, que han considerado "muy grave" que el psicólogo Vicenç Arnaiz relacionara el autismo con las teorías de la 'madre fría' "que tanto daño han hecho".

La Asociación Asperger Baleares y la Federación de asociaciones TEA/Asperger de Andalucía se han pronunciado así este sábado, en un mensaje publicado en la red social 'X', donde han recordado que "ya se sabe que el autismo tiene una base genética". Por este motivo, la comunidad autista ha expresado su rechazo ante estas afirmaciones del psicólogo, porque "hace retroceder más de 100 años".