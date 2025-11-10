Expertos e instituciones analizarán en Palma los retos y las perspectivas del mercado de la vivienda en Baleares

Cartel de las jornadas 'La vivienda en Baleares: situación, retos y perspectivas de futuro'. - CAIB

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Vivienda y Arquitectura del Govern ha organizado las jornadas 'La vivienda en Baleares: situación, retos y perspectivas de futuro', un encuentro que durante tres días reunirá a representantes institucionales, expertos y agentes del sector para abordar los principales desafíos del acceso a la vivienda en el archipiélago.

La presidenta del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens, participará en la inauguración del foro, que tendrá lugar este martes en la sede del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares (Icaib).

El Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares (Coaib), por su parte, acogerá las sesiones del miércoles y del jueves. Esta última será clausurada por el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo.

La jornada inaugural, que arrancará a las 18.00 horas, contará con la ponencia del catedrático en Derecho Civil Sergio Nasarre, sobre éxitos y fracasos en las políticas de vivienda, según ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado.

Previamente abrirán las jornadas el director general de Vivienda y Arquitectura del Govern, José Francisco Reynés; el regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Palma, Óscar Fidalgo; y la vicedecana del Icaib, Carmen López.

El segundo día estará centrado, por la mañana, en las políticas de vivienda en Balears. Tras la apertura por parte del decano del Coaib, Bernat Nadal, intervendrán el conseller Mateo, el director general Reynés y la directora general de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental, Paz Andrade.

También se expondrán experiencias en la promoción de vivienda asequible en proyectos del Ibavi y en el programa Nova Hipoteca Jove. Por la tarde se celebrará un diálogo entre diferentes comunidades autónomas sobre medidas innovadoras en el que participarán representantes de Murcia, Madrid, la Comunidad Valenciana y Baleares.

En la sesión del jueves, también en la sede del Coaib, se abordará la gestión del dato y los primeros avances del Observatorio de la Vivienda de Baleares, en proceso de implantación, y también se abordará la industrialización de la vivienda asequible ligada a la innovación de los procesos de diseño y constructivos.