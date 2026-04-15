La exposición 'Dos espacios, una geometría' se inaugurará en Lima y viajará hasta Palma en 2027

El escultor Robert Ferrer inaugura en Lima una exposición desarrollada junto al Casal Solleric y Es Baluard - CAIB

PALMA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El escultor Robert Ferrer inaugurará el próximo 21 de abril en el Museo de Arte de Lima (MALI) la exposición 'Dos espacios, una geometría', desarrollada junto al Casal Solleric y Es Baluard Museu d'Art Contemporani.

Según ha informado este miércoles el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, el proyecto se trasladará posteriormente a la capital balear para exponerse en estos dos museos a partir de junio de 2027.

En la propuesta que se presentará en Lima, la obra conectará la entrada del MALI con la planta superior mediante una estructura que atravesará el edificio, planteando un recorrido visual y dinámico entre distintos planos.

La instalación, según ha explicado su autor, genera una "atmósfera cambiante, basada en la ligereza, el ritmo y la expansión", de modo que la luz natural que penetra desde la bóveda superior "transforma la percepción del conjunto y activa reflejos y variaciones cromáticas a lo largo del día".

'Dos espacios, una geometría' es una creación que da continuidad al trabajo de exploración de Ferrer en torno a la geometría, mediante una composición articulada en dos espacios opuestos, uno de color dorado y otro plateado.

Antes de viajar a la capital peruana, el escultor se ha reunido en el Casal Solleric con el regidor de Cultura del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet; el coordinador general de Turismo y Cultura, Fernando Gómez de la Cuesta, y el director de Es Baluard, David Barro.

La proyección internacional de la obra de un artista como Ferrer, ha considerado Bonet, demuestra que los espacios culturales de Palma acogen a un número creciente de creadores que captan el interés del público de todo el mundo.