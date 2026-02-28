La exposición 'Les dones mouen el món' recoge diferentes actividades y facetas de las mujeres en 64 obras

Exposición 'Les dones mouen el món' ubicada en el Centro Cultural la Misericòrdia. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha inaugurado en el Centro Cultural la Misericòrdia la exposición 'Les dones mouen el món', en la que se exhiben 64 acuarelas, óleos e ilustraciones que muestran diferentes facetas, actividades y etapas de la vida de las mujeres.

Se trata de una muestra colectiva que reivindica la fuerza, la vitalidad y las múltiples realidades de las mujeres a través del arte.

En un comunicado, el Consell de Mallorca ha explicado que la inauguración ha contado con la presencia del conseller insular de Presidencia, Toni Fuster, y la directora insular de Familias, Ana Ferriol.

La exposición reúne un total de 32 obras de Soledad Jiménez-Villarejo Fernández y 32 obras de 14 artistas del Cercle de Belles Arts de Palma.

A través de retratos y obras de carácter más abstracto, la exposición recoge realidades diversas como mujeres de diferentes países, mujeres en el ámbito rural, madres, mujeres que luchan por sus derechos y mujeres que siguen adelante en contextos de mayor discriminación.

Durante el acto, Fuster ha destacado que esta exposición es una manera de "dar visibilidad y espacio al talento femenino" y de reconocer que "detrás de cada realidad hay historias de lucha y esfuerzo". Asimismo, ha subrayado que el arte es también una herramienta de "transformación social" y un espacio de "reflexión que permite mirar el mundo desde otra perspectiva".

'Les dones mouen el món' forma parte de la programación impulsada por el Consell de Mallorca para el 8M bajo el lema 'Les coses ordinàries ens fan ser dones extraordinàries', una campaña que pone el foco en los gestos cotidianos que sostienen nuestra sociedad.

La programación continuará el 8 de marzo a las 11.30 horas con el concierto de góspel en homenaje a las mujeres en la capilla de la Residencia Sant Josep --Germanetes--.

Ya el 9 de marzo, a las 12.00 horas, habrá la actividad 'Dones, esport i diversitat' en el Ceipieso Gabriel Vallseca de Palma, el 14 de marzo, a las 11.00 horas, se inaugurará la exposición fotográfica 'Dones corrents fent coses extraordinàries', que podrá visitarse hasta el 31 de marzo, y se cerrará el 19 de marzo a las 18.00 horas con la mesa redonda 'Cooperació amb mirada de dona', en el Centro Cultural la Misericòrdia.