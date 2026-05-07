La exposición 'L'ordre invisible' de Tomeu Coll se podrá visitar en el Arxiu del Regne de Mallorca hasta el 24 de julio

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauza, en la inauguración de la exposición 'L'ordre invisible' de Tomeu Coll. - CONSELLERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

PALMA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Arxiu del Regne de Mallorca acogerá desde este jueves hasta el 24 de julio la exposición del artista mallorquín Tomeu Coll 'L'ordre invisible'.

La muestra se ha inaugurado este jueves y se compone de 14 cuadros, unos 20 papeles enmarcados y diez objetos pintados, que configuran un universo visual en el que pintura y pensamiento dialogan de manera constante, según ha indicado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado.

La exposición se podrá visitar los lunes, miércoles y viernes de 09.00 a 14.30 horas, y martes y jueves de 09.00 a 19.30 horas. A partir del 15 de junio, el horario será de lunes a viernes de 09.00 a 14.30 horas.

Con una trayectoria consolidada tanto en el ámbito estatal como internacional, Coll ha desarrollado un lenguaje pictórico "propio, íntimo y reconocible", situado dentro de una figuración contemporánea muy personal. Su obra combina abstracción y figuración, y construye un cosmos simbólico en el que conviven la figura humana, objetos cotidianos y formas geométricas cargadas de significado.

En 'L'ordre invisible', el artista establece un diálogo entre el orden matemático y la experiencia humana. Secuencias, geometrías y operaciones acontecen metáforas de la armonía, la proporción y los patrones que rigen la natura y la vida cotidiana. Conceptos como el tiempo, la continuidad o la transmisión generacional aparecen reinterpretados desde una mirada sensible y contemporánea.

La muestra también propone un juego de contrastes entre figuración y abstracción, volumen y plan, racionalidad y emoción, e incorpora varias técnicas como el óleo, el acrílico, la pintura a la aguada, los esprays y los pigmentos, que refuercen la riqueza expresiva de las piezas.

A lo largo de su trayectoria, Coll ha expuesto en diferentes ciudades del Estado español y en países de Europa y de los Estados Unidos. El año 2010 fue nominado como Creador Joven del Año de Baleares.