Una exposición muestra los proyectos arquitectónicos presentados para la rehabilitación de Es Sindicat de Felanitx.- CAIB

PALMA 25 May. (EUROPA PRESS) -

Una exposición mostrará a partir de este jueves los proyectos arquitectónicos presentados al concurso internacional Europan 18 para la rehabilitación del edificio histórico de Es Sindicat de Felanitx.

La muestra, organizada por la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad y la Demarcación Mallorca del Colegio Oficial de Arquitectos, permanecerá abierta al público hasta el próximo 11 de junio, en la sede del Colegio en Palma.

El acto de inauguración tendrá lugar el jueves (19.00 h) y contará con la presencia del equipo de cinco jóvenes arquitectos autor de la propuesta ganadora 'Re[Vi]ure es Sindicat', un proyecto presentado desde Mallorca y que fue seleccionado por el jurado del concurso europeo entre todas las propuestas recibidas.

La exposición recoge los 25 proyectos arquitectónicos que optaron a la reforma de Es Sindicat. Asistirán al acto inaugural también representantes de las administraciones implicadas en el desarrollo de este proyecto, el Govern, el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Felanitx, así como el Colegio de Arquitectos.

Para la participación en este concurso de ideas dirigido a jóvenes arquitectos menores de 40 años de toda Europa, la Dirección General de Vivienda y Arquitectura del Govern propuso la reforma de este edificio emblemático de Felanitx como uno de los emplazamientos del certamen, en colaboración con el Consell de Mallorca, propietario del inmueble, y el Ayuntamiento de Felanitx.

Es Sindicat ha sido uno de los nueve emplazamientos de esta edición en España y el único en Baleares, entre un total de cerca de cincuenta proyectos arquitectónicos en diferentes países de Europa.

La propuesta ganadora, denominada 'Re[Vi]ure es Sindicat', fue presentada desde Mallorca por Aina Perelló, Francisca Gual, Arnau Carbó, David Perelló y Sergi Pérez.

La propuesta prevé la rehabilitación de Es Sindicat para acoger un espacio multifuncional, con un centro de creación cultural y artística, un espacio para exposiciones de la memoria del pasado como bodega, así como un espacio de laboratorio de gastronomía del producto local, con tienda y restaurante, y también la incorporación de un centro formativo y viviendas de carácter temporal para investigadores ligados al espacio.