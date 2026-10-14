La exposición 'Vinyeta és una paraula femenina' mostrará los trabajos de 50 dibujantes en el Casal Solleric

Presentación de la exposición 'Vinyeta és una paraula femenina' en el Casal Solleric. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Casal Solleric acogerá hasta el 7 de enero la muestra 'Vinyeta es una paraula femenina. Exposició col·lectiva d'autores de còmic', que reúne las ilustraciones de medio centenar de dibujantes y guionistas gráficas españolas desde 1950 hasta la actualidad.

Esta exposición se enmarca en la nueva edición de Còmic Nostrum- Festival Internacional del Còmic de Mallorca y la ha presentado este miércoles el primer teniente de alcalde y regidor de Cultura, Javier Bonet, según ha explicado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

Este evento llega de la mano del Clúster de Còmic y Nous Mèdia, con el apoyo del Consistorio y otras instituciones. Este año, como ya ocurriera en la pasada edición, se ha sumado el Ayuntamiento de Inca, que la semana pasada presentó sus actividades, previstas entre los días 14 y 18 de octubre.

A la convocatoria informativa, también han asistido el presidente del Clúster de Còmic, Pere Joan, el crítico, editor de cómic y comisario de la exposición, Jaume Vaquer, y una de las autoras que participan en esta muestra como Margalida Vinyes, creadora del cartel de la exposición.

Bonet ha indicado que el proyecto tiene una "indudable vocación coral", destinada a propiciar un "exhaustivo recorrido" a través de siete décadas de la historia del cómic en España, mediante la obra de autoras de diferentes generaciones que "han dejado su huella en el desarrollo de esta modalidad literaria y cultural".

Con la organización de esta muestra, Palma pretende rendir un "merecido homenaje" de reconocimiento a las grandes autoras de cómic que han creado sus historietas gráficas en el transcurso de los últimos 70 años en España, en unas circunstancias y condiciones que "no siempre fueron fáciles".

La muestra reúne obras de un total de 50 autoras que, a través de su arte, su talento, su testimonio, "ayudan a entender la extraordinaria evolución que ha experimentado el mundo del cómic" y, muy especialmente, el "drástico cambio" que ha registrado tanto la especialización temática de las mujeres dedicadas a esta modalidad creativa, como la visión que el cómic ha ofrecido de las mujeres a medida que ha transcurrido el tiempo.

La exposición acoge, principalmente, el trabajo de dibujantes pero sin dejar de lado la aportación de las guionistas. Al mismo tiempo, tres de las autoras que exhiben sus viñetas en Casal Solleric son mallorquinas: Loreto Aroca, Marta Massana y Margalida Vinyes.

Como ha hecho constar Vaquer, las primeras autoras de cómic en España, que empezaron a publicar sus creaciones a mediados del siglo pasado, se especializaron en dos géneros concretos, como el romántico y los cuentos de hadas.

"Estas pioneras estaban encasilladas por el tipo de historias que podían narrar y por el estilo gráfico que les estaba permitido utilizar pero, a pesar de estas limitaciones, obtuvieron un gran éxito comercial", ha resaltado.

Este fue el caso de colecciones como 'Azucena', de la que se llegaron a publicar 1.215 números, por encima de productos tan populares como 'Capitán Trueno' o 'El Guerrero del Antifaz'. Con los años, el estilo y la temática cambiaron y el cómic femenino empezó a narrar otros tipos de historias que, en muchos casos, suponían una reflexión en profundidad sobre el papel de las mujeres en una sociedad en continua transformación.

Estas creadoras acostumbraban a colaborar en publicaciones para adultos que se pusieron de moda a partir de finales de los años 70, entre las que cabe destacar cabeceras tan conocidas como 'El Jueves'.

Paralelamente, algunas autoras empezaron a trabajar para editoriales extranjeras, circunstancia que todavía es habitual hoy en día, mientras que géneros como el manga se pusieron de moda ya durante los años 90, lo que atrajo a un numeroso público femenino y, a su vez, implicó un aumento progresivo de la presencia de las mujeres en el ámbito del cómic.

Durante los últimos años, la calidad de los trabajos firmados por este colectivo se ha reivindicado mediante la concesión de galardones tan relevantes como el Premio Nacional de Cómic a Irene Márquez, Candela Sierra o Bea Lema en los tres últimos años, por poner un ejemplo.