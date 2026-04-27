La exposición 'Wunderkammer' del fotógrafo de Joan Fontcuberta se expondrá el jueves en el Casal Solleric

Joan Fontcuberta. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las exposiciones 'Wunderkammer', del fotógrafo de Joan Fontcuberta, y 'Había en el fondo del mar', de Nuria Mora, se expondrán en el Casal Solleric el próximo jueves 30 de abril.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, la exposición de Fontcuberta surge a partir de 'Galàxia Fontcuberta', un proyecto de colaboración entre el Consistorio y la Fundación Toni Catany.

La propuesta consiste en un itinerario que, de forma no lineal, cubre épocas históricas que van desde la era de los dinosaurios a la conquista española de América o las investigaciones de Charles Darwin.

'Wunderkammer' será una de las aportaciones de Cort a la primera edición del Mallorca PhotoFest, un evento que continúa con la labor del antiguo 'Palma Photo'.

Fontcuberta es un fotógrafo y artista visual que ha expuesto sus obras en espacios como el MoMA de Nueva York, el Instituto de Arte de Chicago, el Centro Pompidou de París, el MACBA de Barcelona o el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) de Valencia y que, a lo largo de su carrera, ha recibido distinciones como el Premio Nacional de Fotografía en 1998 y fue investido, en 2021, Doctor honoris causa por la Universidad de la Sorbona de París.

La exposición 'Había en el fondo del mar' formará parte de la programación de la Bienal B, un evento cultural surgido de la iniciativa del Consell de Mallorca y Es Baluard Museu.

El proyecto de Nuria Mora está diseñada para exhibirse en el Casal Solleric ya que "adopta la forma de un escenario sumergido donde descubrir tesoros" y mantiene una vinculación con la arquitectura del edificio.

Mora ha expuesto sus obras en galerías y museos internacionales, como el Tate Modern de Londres, el Museo de Arte Contemporáneo de Johannesburgo o la Sala del Foro Romano de la Biblioteca Ambrosiana de Milán. En Mallorca, ha presentado varias de sus obras en la Fundación Pilar y Joan Miró.

FONCUBERTA EN LA FUNDACIÓN TONI CATANY

Durante la presentación también se ha anunciado la inauguración de otra exposición de Fontcuberta titulada 'La Vía Láctea. Retratar árboles', que se inaugurará en la Fundación Toni Catany el próximo miércoles día 29.

El regidor de Cultura, Javier Bonet, se ha desplazado hasta la sede de la Fundación junto con el coordinador general de Cultura y Turismo, Fernando Gómez de la Cuesta, donde los ha recibido el presidente de la entidad, Lluís Segura, y el director, Antoni Garau.

En la cita también han participado el propio artista, Joan Fontcuberta, y uno de los comisarios del proyecto, Iván de la Nuez.