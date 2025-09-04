Exposiciones, talleres y cortometrajes LGTBIQ+ forman parte del programa 'Esporles Orgullosa' 2025

PALMA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Esporles ha organizado este año el ciclo 'Esporles Orgullosa' que se celebrará este jueves y viernes, en el que se han programado exposiciones, talleres y proyecciones de cortometrajes.

El municipio ha resaltado que el motivo de preparar este evento es que todavía hay municipios, como Esporles, donde se producen "agresiones físicas y verbales" contra personas que simplemente "viven y aman con libertad", según ha explicado el Ayuntamiento de Esporles en un comunicado.

Desde el Consistorio han incidido en que estos hechos son "intolerables" y "no tienen cabida en una sociedad justa", por lo que han reiterado que denunciar los delitos de odio "no es solo responsabilidad de quien los sufre directamente, sino también de todas aquellas personas que callan o vuelven la mirada ante estas situaciones".

"Todos tienen la responsabilidad de educar en valores. El odio hacia la diversidad sexual y de género no es ni será nunca un valor aceptado en Esporles. Si quiere poner fin a la sucesión de agresiones y actos violentos, es imprescindible condenarlos sin ambigüedades", han aseverado.

Como municipio, han afirmado que se comprometen a "denunciar y actuar" ante cualquier acto de violencia LGTBIQ+. Con esta convicción y con el objetivo de construir una Esporles "libre, respetuosa y orgullosa de su diversidad", este jueves y viernes se celebra el 'Esporles Orgullosa', que combina cultura, reflexión y convivencia.

Este jueves arrancará con la exposición fotográfica 'Ropa sostenible y sin género', una muestra que se podrá visitar hasta el 17 de septiembre en la Sala de exposiciones de Sa Fábrica, en la calle Ramon Llull. Esta exposición propone una mirada abierta e inclusiva sobre la moda como herramienta para "romper estereotipos y apostar por la libertad de expresión personal".

El viernes la jornada empezará a las 18.30 horas a la Placeta des Jardinet con un taller infantil dedicado a la diversidad y en la educación sexual, familiar y de género, organizado por la asociación Ben Amics, entidad referente en Baleares en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI+.

"Este taller está pensado para niños y familias y quiere ofrecer herramientas para crecer en una sociedad más igualitaria y respetuosa", han subrayado.

La velada continuará a las 20.00 horas, también a la Placeta des Jardinet, con la lectura del manifiesto institucional y la proyección del cortometraje 'Esporles Orgullosa', un trabajo audiovisual dirigido y montado por Neus Nadal que defiende el valor y respeto hacia cualquier persona independientemente de su género, sexo u orientación sexual.

"Con estas actividades, Esporles reafirma su compromiso: aquí, todas las personas tienen que poder ser, vivir y amar con orgullo, sin miedo y con el apoyo de una comunidad que dice 'no' al odio y 'sí' a la libertad", han manifestado.