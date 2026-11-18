Exrelator de la ONU para el derecho al agua advierte de que cuidar el estado de acuíferos es "esencial" en Baleares - PARLAMENT

PALMA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exrelator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, Pedro Arrojo, quien dejó de ejercer este cargo el pasado 31 de octubre tras agotar el tiempo máximo que podía ocuparlo, ha alertado de que el 50 por ciento de los acuíferos en Baleares se encuentran en mal o deficiente estado, lo que incumple la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea.

Así lo ha explicado este miércoles en su comparecencia en la Comisión de Cambio Climático sobre Agricultura, Ganadería y Pesca del Parlament, en la que ha advertido de que el archipiélago pierde cada día 67.000 metros cúbicos de agua ya bombeada, clorada y tratada, lo que equivale a 24,5 millones de euros al año.