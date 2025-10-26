Extinguido el incendio declarado este sábado en una nave del polígono de Son Castelló

Mapa de la callde del Gremi de Fusters, en el Polígono Son Castelló de Palma - EUROPA PRESS

PALMA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este sábado en una nave situada en la calle Gremi de Fusters, número 18, en el polígono de Son Castelló de Palma ha sido finalmente dado por extinguido este domingo.

Así lo han informado desde el Ayuntamiento de Palma, precisando que, sin embargo, los bomberos están trabajando todavía en el lugar con camiones cisterna arrojando agua sobre la zona, ya que la carga de fuego fue muy importante y todavía produce humo.

Hay que recordar que, según explicó anoche el jefe del Cuerpo de Bomberos de Palma, Eder García, el fuego se inició este sábado alrededor de las 20.30 horas en una nave de unos 80 metros de longitud, que alberga dos negocios. El incendio afectó a uno de los dos negocios, que ocupa una superficie de unos 40 metros cuadrados

La rápida intervención de los bomberos evitó la propagación a las otras naves vecinas. Además, se desplazaron al lugar Policía Local, Policía Nacional y otros servicios de emergencias, como ambulancias.

También el regidor de Seguridad Ciudadana y Civismo, Miquel Busquets, se desplazó anoche hasta la zona para conocer de primera mano la situación y seguir la evolución de las labores de extinción.

No se ha producido ningún daño personal, concentrándose la afectación más grave en el interior de la nave.

Por el momento se desconocen las causas del incendio, que serán objeto de la correspondiente investigación.