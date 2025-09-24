Extinguido un incendio en una vivienda de Santanyí sin provocar heridos

Archivo - Camiones de Bomberos de Mallorca. - BOMBEROS DE MALLORCA - Archivo

PALMA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca han apagado un incendio declarado en el primer piso de un edificio en la calle Cal Reiet de Santanyí, sin que ninguna persona haya resultado herida.

La intervención se ha iniciado alrededor de las 17.00 horas de este miércoles cuando se ha dado aviso a los bomberos, según han informado en un comunicado.

Hasta allí se han desplazado dotaciones de los parques de Felanitx y Llucmajor que han extinguido las llamas. Además, también han acudido técnicos del cuerpo para evaluar los daños estructurales que haya podido sufrir el inmueble, ya que ha habido una carga de fuego "importante".