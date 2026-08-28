Los extranjeros copan el mercado de la vivienda: en algunos municipios de Baleares rozan el 70% de las operaciones

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PALMA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La demanda extranjera para comprar vivienda en España se sigue concentrando en el litoral mediterráneo y las islas, con Alicante (32,3%), Baleares (28,2%), Málaga (27,1%) y Santa Cruz de Tenerife (26,5%) como principales destinos de interés, según datos de idealista.

Según los mismos datos, alemanes, británicos y neerlandeses son los tres principales mercados demandantes.

En cuanto a las capitales, Palma ocupa el segundo puesto con un 18,5% de demanda extranjera y con los alemanes concentrando el 44% de toda la demanda extranjera. Les siguen a gran distancia los suecos (11,7%) y los británicos (5,9%).

Por municipios, tres localidades mallorquinas mantienen porcentajes de demanda extranjera por encima del 60%, siempre con los alemanes como los principales demandantes. Se trata de Canyamel (67,2%), Cala d'Or (67,1%) y Cala Ratjada (63,1%). En el caso del primero y el segundo, siguen a los alemanes los británicos y los suizos. En Cala Ratjada el podio se invierte y los suizos figuran en segundo lugar y los británicos el tercero.