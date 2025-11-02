Fallece el exdiputado por Formentera Joan Robert Masdeu Mayans, a los 82 años

FORMENTERA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exdiputado por Formentera Joan Robert Masdeu Mayas ha fallecido a los 82 años de edad.

Tras conocerse la noticia, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha expresado su pésame a la familia y amigos por la muerte a los 82 años de Joan Robert Masdeu Mayans.

La dirigente autonómica ha recordado que Masdeu fue docente y el primer diputado del centroderecha en el Parlament como candidato de la Agrupación Independiente de los Populares de Formentera (AIPF).

"Un hombre que dedicó su vida, tanto desde la docencia como la política, al servicio de los ciudadanos de Formentera", ha subrayado la dirigente autonómica. "Descanse en paz", ha finalizado.