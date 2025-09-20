Fallece un hombre de 80 años ahogado en la playa de la Colònia de Sant Pere

Publicado: sábado, 20 septiembre 2025 18:58

PALMA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre 80 años ha fallecido ahogado, este sábado, en la playa de la Colònia de Sant Pere (Mallorca).

Según ha informado el SAMU 061 a los medios, el suceso ha ocurrido sobre las 14.33 horas, cuando se ha recibido aviso de que un varón de 80 años ha sido sacado del agua en parada cardiorrespiratoria y se le han iniciado maniobras de reanimación cardiopulmonar básica.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado una ambulancia de Soporte Vital Avanzado (SVA) y un vehículo de intervención rápida.

Los profesionales sanitarios han realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada al hombre aunque, lamentablemente, sin éxito, ya que éste ha terminado falleciendo.

