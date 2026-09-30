Fallece el hombre agredido durante una pelea en Formentera

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FORMENTERA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El hombre que llevaba días ingresado en Eivissa tras haber sido presuntamente agredido durante una pelea en Formentera ha fallecido este miércoles de madrugada.

Según ha informado el Instituto Armado, la Guardia Civil continúa investigando los hechos, que se registraron semanas atrás en Formentera.

La Guardia Civil ha explicado que, días después del suceso, el hombre comenzó a sentirse mal y es cuando fue ingresado en un centro de Eivissa.

Un familiar del fallecido acudió a los agentes a interponer la correspondiente denuncia.