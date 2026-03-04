Fallece un hombre tras precipitarse desde un acantilado en Eivissa

Archivo - Una ambulancia del SAMU 061. - EUROPA PRESS - Archivo

EIVISSA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de nacionalidad suiza, residente en Eivissa, ha fallecido este martes en la Isla tras precipitarse desde un acantilado del municipio de Sant Josep.

Según ha informado la Guardia Civil, esta persona, nacida en 1983, ya había manifestado en anteriores ocasiones sus intenciones de acabar con su vida y estaba en tratamiento psiquiátrico.

El Ayuntamiento de Sant Josep ha explicado que el suceso tuvo lugar sobre las 15.00 horas en la zona de Sa Pedrera y hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Sant Josep, de la Guardia Civil, los bomberos, Protección Civil y servicios sanitarios.

Pese a la rápida actuación de los equipos de emergencia, la persona falleció.

En España existen recursos de ayuda ante ideaciones suicidas, como el Teléfono de la Esperanza (717.003.717, en Baleares 971.461.112), la línea de atención a la conducta suicida del Ministerio de Sanidad (024), y el 112, que dispone de profesionales de psicología. El Teléfono de la Esperanza en Baleares es el 971.461.112.