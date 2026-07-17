Fallece el joven herido en Sant Antoni con una botella rota

Archivo - Área de urgencias en el Hospital Can Misses de Ibiza. - ÁREA DE SALUD DE IBIZA Y FORMENTERA - Archivo

EIVISSA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El joven herido este jueves después de que otro hombre le hubiera provocado un corte con una botella rota en es Caló des Moro, en Sant Antoni, ha fallecido, según ha confirmado este viernes el Área de Salud pitiusa.

El hombre ingresó este jueves en estado crítico en la UCI del Hospital Can Misses.

La Policía Local de Sant Antoni recibió el aviso de un herido con arma blanca durante una pelea entre dos individuos, según explicó también el Ayuntamiento de Sant Antoni en un comunicado.

Los socorristas y una ciudadana practicaron una primera asistencia a la víctima y, a la llegada de la patrulla policial, los agentes siguieron con las maniobras de reanimación hasta la asistencia sanitaria.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del caso.