Fallece el socialista Xisco Ametller, exalcalde de Es Mercadal durante 13 años

MENORCA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El socialista Xisco Ametller, exalcalde de Es Mercadal durante 13 años, entre 2010 y 2023, ha fallecido, y sus compañeros de partido le han recordado públicamente como una persona "con una manera de hacer honesta, próxima y humana", además de como "un socialista ejemplar".

En un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press, la secretaria general del PSIB-PSOE y presidenta del Congreso, Francina Armengol se ha hecho eco de la noticia asegurando que este domingo es un día "muy triste" por la muerte de Xisco Ametller.

"Nos ha dejado Xisco Ametller, compañero y amigo con quién compartí muchos años de trabajo, de militancia y de compromiso sincero con la gente", ha rememorado Armengol, evocando el tiempo en que ambos caminaron juntos, "compartiendo ideales, esfuerzo y vocación de servicio, siempre con una manera de hacer honesta, próxima y humana".

La dirigente socialista ha recordado asimismo a Ametller como "un servidor público comprometido, querido y respetado, que dedicó una parte muy importante de su vida a Es Mercadal y Fornells, y también a Menorca". Por este motivo, según ha añadido, a día de hoy le recuerda "con una profunda tristeza y con mucho agradecimiento".

"Todo mi afecto y mi pésame más sentido a su familia, amistades, a todo el pueblo de Es Mercadal y a los compañeros del PSOE Menorca", ha concluido sus palabras Armengol.

También ha expresado su pésame por la muerte de Xisco Ametller, a través de las redes sociales, el secretario general del PSOE Menorca, Pepe Mercadal, quien ha lamentado el fallecimiento de "un socialista ejemplar, un alcalde que transformó Es Mercadal y Fornells".

De este modo, y en nombre del PSOE Menorca, Mercadal ha querido agradecer públicamente la "dedicación absoluta" de Xisco Ametller en sus 13 años de alcalde. "Descansa en paz, compañero", ha concluido.