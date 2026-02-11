Fallece Xisco Quesada, el mallorquín referente en la visibilidad contra el cáncer

Archivo - El mallorquín Xisco Quesada en una imagen de archivo - INSTAGRAM XISCO QUESADA - Archivo

PALMA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Xisco Quesada, el mallorquín de 28 años que se convirtió en un ejemplo de visibilidad en su proceso contra el cáncer de páncreas, ha fallecido en Navarra, según ha informado su familia este miércoles.

Quesada, padre de dos hijos, vio cómo su vida cambiaba por completo cuando le diagnosticaron cáncer de páncreas con metástasis. Desde ese momento decidió compartir su día a día en redes sociales, "mostrando su lucha, sus miedos y también una fortaleza que dejó sin palabras", indica su familia.

Sus últimos meses los pasó en la Clínica Universidad de Navarra, donde finalmente ha fallecido. Según ha recordado su familia, Quesada "convirtió el dolor en conciencia, su historia en inspiración y su voz en apoyo para muchas personas que atravesaban momentos difíciles".

"Recibió cada mensaje, cada muestra de cariño y cada gesto de apoyo con un agradecimiento inmenso", dicen del mallorquín que, en muy poco tiempo, se convirtió en un referente para muchos enfermos de cáncer, indican antes de dar las gracias a sus miles de seguidores por "acompañarlo en el camino" y pedir respeto y cariño para la familia.