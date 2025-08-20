Un fallecido, 19 heridos y tres desaparecidos en el naufragio de una patera al sur de Mallorca

Archivo - Patera localizada en el mar de Alborán- SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

PALMA, 20 (EUROPA PRESS)

Una persona ha muerto y otras 19 han resultado heridas en el naufragio al sur de Mallorca de una patera que llevaba seis días a la deriva. La Guardia Civil busca a otros tres migrantes que podrían haber desaparecido durante la travesía.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, sobre las 10.30 horas una embarcación particular ha rescatado a un migrantes de origen subsahariano, quien ha sido trasladado a Porto Petro para recibir atención médica.

Ha sido él quien ha alertado que viajaba con otras 23 personas a bordo de una patera que había naufragado tras pasar unos seis días a la deriva, lo que ha provocado la activación del medios aéreos y marítimos para su búsqueda y rescate.

A las 13.55 horas la patera ha sido localizada a tres millas al sur de Mallorca con 11 personas con vida a bordo y un cadáver. Otras siete personas han sido rescatadas del mar en las inmediaciones del lugar.

Los servicios de emergencias han confirmado el fallecimiento de la víctima mortal y han atendido a 19 personas heridas, según ha informado el SAMU 061.

Tres han sido trasladados en estado menos grave al Hospital de Manacor, entre ellas un hombre de 21 años y dos mujeres de 28 y 19 años, respectivamente.

Un hombre de 30 años ha sido trasladado en estado grave al Hospital Universitario de Son Espases, mientras 15 han sido asistidos en el lugar de los hechos.

Las personas rescatadas con vida han asegurado que al menos habría otras tres personas más desaparecidas durante la travesía. En estos momentos están siendo buscadas por mar y aire por la Guardia Civil, han indicado fuentes del cuerpo.

Los supervivientes han sido trasladados a Palma y puestos a disposición de la Policía Nacional.