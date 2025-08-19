Crece un 77% el número de migrantes llegados a Baleares en patera en lo que va de 2025, con 4.323

Archivo - Varios migrantes son ayudados al llegar al Puerto de La Restinga, a 20 de septiembre de 2024, en El Hierro, Canarias (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

Hasta el 15 de agosto, a Canarias han entrado casi la mitad menos (46,7%) que los que llegaron en el mismo periodo de 2024

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 4.323 migrantes han llegado a Baleares de forma irregular entre el 1 y el 15 de agosto de 2025, lo que supone un 77% más que en el mismo periodo de 2024, cuando llegaron 2.443 personas, según el último balance del Ministerio del Interior, recogido por Europa Press.

Mientras, los datos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska revelan que en España han llegado 22.040 migrantes de forma irregular hasta el 15 de agosto, un 29,3% menos que en el mismo periodo del año pasado.

Por vía marítima han arribado este año 20.153 migrantes, un 31,7% menos que en el mismo periodo del año pasado, con 29.512 llegadas. Lo han hecho en 738 embarcaciones, 170 menos que el año anterior.

Respecto a las Islas Canarias, hasta el 15 de agosto, han entrado este año al archipiélago 11.883 migrantes, casi la mitad menos (46,7%) que los que llegaron en el mismo periodo de 2024 (22.304). Este año han llegado a bordo de 196 embarcaciones, un 42,4% menos que en 2024, con 340.

Mientras, por vía marítima han arribado a la Península 3.928 migrantes, lo que supone un 17,1% menos que en el mismo periodo de 2024, cuando llegaron 4.741. En este caso han llegado en 306 embarcaciones, 105 menos que las del año pasado.

En cuanto a Ceuta y Melilla, un total de 1.887 personas han entrado de forma irregular a las ciudades autónomas por vía terrestre, un 14,9% más que en el mismo periodo del año anterior.

Así, a la primera han arribado 1.721 migrantes, 116 más que el año pasado, mientras que a la segunda llegaron 166, lo que supone un 336,8%% más que en 2024, cuando llegaron 38.

Por vía marítima han arribado cuatro migrantes de forma irregular a Ceuta, frente a los 17 del año pasado y 15 a Melilla, frente a los siete del mismo periodo de 2024 (un 114,3% más).