Un fallo informático obliga a aplazar y suspender juicios en los juzgados de Baleares

Archivo - El palacio de Justicia, sede de la Audiencia Provincial y el TSJIB. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 4 May. (EUROPA PRESS) - Un fallo informático ha obligado este lunes a aplazar y suspender juicios en los juzgados de Baleares.

En concreto, el fallo ha consistido en la caída del sistema Atenea, que permite el acceso a los expedientes digitales, lo que impide, entre otras cuestiones, la exhibición de documentación en los juicios.

En el caso de la Audiencia Provincial, según ha explicado en declaraciones a los medios el magistrado Jaime Tártalo, el fallo ha afectado a una posible conformidad, con cinco acusados, en la Sección Primera que no se ha podido concluir porque no se ha podido acceder al registro de antecedentes penales, por lo que se ha tenido que suspender.

También se ha tenido que suspender un juicio con tres acusados previsto para este lunes y este martes en la Sección Segunda, aunque las partes han acordado celebrarlo todo mañana.

Los juzgados del archipiélago están a la espera de que la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia subsane el fallo y se pueda recuperar el acceso a los expedientes.