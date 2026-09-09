El fallo técnico en el control del tráfico aéreo de varios Reino Unido deja 29 vuelos de conexión con Baleares

Archivo - Un avión despega en el aeropuerto de Palma, a 8 de noviembre de 2021, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El fallo técnico en el control del tráfico aéreo de Reino Unido ocurrido el martes dejó 29 vuelos de conexión con Baleares cancelados, según los datos facilitados por Aena.

Fuentes del gestor aeroportuario consultadas por Europa Press han señalado que, tras estas incidencias, la normalidad ha regresado a los aeropuertos del archipiélago este miércoles.

La incidencia provocó la cancelación de más de 400 vuelos en los principales aeropuertos del país, incluidos los londinenses Heathrow y Gatwick, además de Manchester y Birmingham.

Otros muchos aeródromos experimentaron algunas alteraciones en sus operaciones, tales como el de Jersey, Aberdeen, Glasgow, Southampton, Belfast y Edimburgo, según recogió 'DPA'.

De acuerdo con el gestor británico NATS, el sistema comenzó a recuperarse a lo largo de la tarde del martes.