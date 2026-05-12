Una familia de Son Oliva consigue aplazar una semana su desahucio

Archivo - Una persona sujeta un cartel de 'Stop desnonamients'. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

PALMA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Una familia del barrio palmesano de Son Oliva ha conseguido aplazar una semana más el desahucio de su vivienda al presentar un escrito en el juzgado en el último momento, dado que su abogada no había llevado a cabo el trámite pese a habérselo solicitado.

El lanzamiento estaba programado a las 11.00 horas de este martes en un piso de la calle Eusebi Estada en el que viven una madre, un padre y un hijo de 22 años.

Según han informado a Europa Press desde la organización Stop Desahucios, la familia contaba con una abogada de oficio que les dijo que no podía hacer nada por frenar el desalojo.

No obstante, le pidieron a la letrada que solicitara la suspensión provisional del lanzamiento y afirmó que lo haría la tarde del lunes.

Este martes, la inquilina se ha presentado en el juzgado aconsejada por la asociación para comprobar si el trámite había sido admitido y ha comprobado ni siquiera había sido presentado. Asesorada por Stop Desahucios y con la ayuda de una funcionaria, han podido presentar los papeles en el último momento.

Tras la suspensión temporal del desahucio, este previsiblemente se retomará la semana que viene. Según la asociación, la familia aún un tiene la opción de explicar la actuación del su abogada y que se le asigne otro letrado y, de esta forma, reiniciar el proceso judicial y retrasar el desalojo.

La familia se encuentra actualmente en situación administrativa irregular y no cuenta con ingresos, por lo que cuando se retome el desalojo tendrán que recurrir a un centro de acogida, ya que no tienen otra alternativa habitacional.

Los tres han presentado la documentación necesaria para acogerse a la regularización extraordinaria, con la que confían en conseguir un contrato de trabajo que les abra la puerta a poder firmar un alquiler.