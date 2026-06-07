Familiares de una mujer que había huido de casa irrumpen en su domicilio y tratan de retenerla. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a tres personas, dos hombres y una mujer, por irrumpir en casa de una familiar que había huido de su domicilio y retenerla contra su voluntad.

Según ha informado el cuerpo en nota de prensa, durante la tarde del domingo, el 091 alertó a una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de que unos familiares trataban de sacar a una joven de su vivienda. Una amiga de la víctima fue quien avisó a la Policía Nacional.

Al llegar los agentes, vieron en el interior del domicilio a los tres presuntos autores y, escondida en una terraza, a la víctima. Al hablar con la afectada, dijo que sus familiares --por informaciones de un tercero-- acababan de conocer su paradero.

La joven explicó a los policías nacionales que, siete meses atrás, había abandonado la vivienda familiar, situada en la Part Forana, porque no respetaban sus derechos como persona adulta, ya que su familia no le permitía ir con quién o dónde quisiera.

Una vez que se fue de la casa, cortó cualquier tipo de relación con los miembros de su familia.

Respecto a lo ocurrido en el día de los hechos, la afectada explicó que, de manera sorpresiva, sus familiares abrieron la puerta de la habitación.

Ella les dijo que se marcharan. Sin embargo, se negaron. La víctima se refugió en la terraza para que no le hicieran daño. Fue en ese instante cuando avisó a una amiga para que avisara a la Policía Nacional.

Cuando la chica trató de huir, uno de los varones la cogió fuertemente por los brazos. Tras zafarse de él, la afectada recogió sus pertenencias y trató de salir corriendo, pero fue interceptada otra vez. La joven volvió a escapar y se escondió nuevamente a la terraza. Entonces fue cuando llegaron los agentes de la Policía Nacional.

Los sospechosos reconocieron los hechos y fueron detenidos por ser presuntos autores de un delito de allanamiento de morada, además de otro de detención ilegal al hombre por retenerla en contra de su voluntad.