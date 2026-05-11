Las familias del CEIP Son Pisà temen que Roldán acabe el curso dando clase en el centro

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PALMA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Las familias del CEIP Son Pisà de Palma temen que el curso escolar, que acaba el próximo 19 de junio, finalice con Miquel Roldán, el docente condenado por acoso, formando parte de la plantilla.

La baja que cubre y con la que se incorporó al centro el pasado 21 de abril debía inicialmente prolongarse únicamente hasta el 29 del mismo mes, pero los padre y madres ven con temor que está situación se va renovando y temen que se llegue así al final de curso, para el que faltan poco más de cinco semanas.

En declaraciones a Europa Press, la portavoz de la Apima del centro, Verónica Fillol, ha trasladado la inquietud de las familias que, aunque llevan de nuevo a sus hijos al centro, "no están ni seguros ni tranquilos".

A día de hoy, después de que el centro ordenara que tras la huelga --desconvocada tras aprobar el Consejo de Ministros la reforma de la ley de protección de la infancia-- retomar la actividad ordinaria, el temario y con ellos los exámenes, ya son una minoría los escolares que siguen sin acudir al centro para no quedarse atrás.

Situación especial, ha explicado Fillol, viven los alumnos de sexto de primaria, que el curso que viene pasarán al instituto y que no quieren hacerlo en las condiciones desiguales que supondría seguir sin avanzar en el temario.

La portavoz de la Apima ha indicado que el hecho de que las familias lleven a sus hijos no significa que "estén ya de brazos cruzados".

En este sentido, ha explicado que se está ultimando una recogida de firmas a través de una plataforma online para reclamar la aceleración de la reforma de la ley de protección de la infancia. "No puede volver a pasar", ha señalado, recordando que todavía se desconoce si la reforma de la norma podría tener efectos sobre este caso.