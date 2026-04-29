Familias y estudiantes del Ceipieem Son Serra se manifiestan para reclamar un nuevo edificio para el centro

Manifestación de las familias y alumnos del Ceipieem Son Serra por la construcción de un nuevo edificio. - AFA CEIPIEEM SON SERRA

PALMA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Familiares y alumnos del Ceipieem Son Serra se han manifestado este miércoles para reivindicar a la Conselleria de Educación y Universidades, la construcción de un nuevo edifico para el centro educativo en un solar de Son Peretó.

La AFA del colegio ha agradecido el apoyo de la comunidad educativa y las asociaciones de vecinos del barrio en su reivindicación por un nuevo centro, ya que han calculado que han reunido a unas 200 personas.

En un comunicado, la asociación de familias han indicado que la protesta trata de exigir a la Conselleria que se comprometa de forma "pública" con la construcción del nuevo colegio "tal y como tienen intención de hacer", según han afirmado que les han trasladado de forma "privada en numerosas reuniones".

"No se entiende que el conseller del ramo, Antoni Vera, a los pocos días de visitar el centro y expresar su compromiso con el centro en una reunión, anuncie públicamente la creación de nuevos centros basados en el modelo del centro pero no haga mención alguna a sus planes para el Ceipieem Son Serra", han señalado.

En se sentido, han alegado que el centro necesita y le corresponde "más espacio" para poder desarrollar su proyecto en "óptimas condiciones", algo que han subrayado que lo ha reconocido la Administración "una y otra vez" durante los últimos diez años.

Por eso, han planteado que, si la ampliación "no es viable", la solución es "la construcción de un nuevo centro" y han apuntado que "no lo pueden tener más fácil", ya que disponen de un solar con destino educativo a 600 metros del colegio actual. Sin embargo, han expresado su "preocupación" porque, "una vez más, las promesas de la administración no se traduzcan en acciones".

La AFA ha destacado que el Ceipieem Son Serra es el único centro totalmente integrado de música en Baleares y tiene un proyecto "reconocido a nivel nacional", que ha salido adelante "gracias al esfuerzo y compromiso de familias, alumnos y equipo docente".

Así, han mostrado su "orgullo" por tener un centro público de estas características en las islas y han mantenido que parece que la Conselleria "está de acuerdo", ya que han creado y crearán más centros educativos "inspirados en este modelo".

"Están encantados de venir a hacerse la foto cuando les conviene pero cuando se les pide que cumplan con todos los requisitos mínimos que contempla la ley educativa a nivel de equipamientos, todo son trabas burocráticas, retrasos y excusas", han recriminado.