Farmacéuticos advierten un incremento de ventas de antigripales, mascarillas y test en las últimas semanas por la gripe

Archivo - Transeúnte con mascarilla circula por el paseo marítimo de Palma. - APB - Archivo

PALMA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Baleares (Cofib) ha notado un aumento de la venta de medicamentos antigripales, mascarillas, test duales --para detectar la covid-19 y la gripe--, geles hidroalcohólicos y antitusivos por la gripe en las últimas tres semanas.

Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press la vicepresidenta del Cofib, Maria Ferret, quien ha aclarado que no disponen de datos concretos de la entidad a nivel balear pero sí lo ha achacado al brote de gripe que hay en el archipiélago.

La profesional ha destacado el repunte en la demanda del gel hidroalcohólico, que desde que acabó la pandemia "parecía que gente se había olvidado de ellos" pero ahora sí se reclaman.

La razón es que "la gente se ha concienciado en prevención" y esto lo ha subrayado con el hecho de que algunas personas acudan a las farmacias con mascarilla. "Ahora se ve con mascarilla al menos a la gente que está inmunodeprimida o que está enferma y esto antes no se veía", ha resaltado.

En cuanto a los test, ha relatado que hay una demanda "estable" y "normal" para lo que son los picos epidémicos, puesto que lo ha comparado con los picos de covid-19 que ha habido desde que finalizara la crisis sanitaria.

Por lo que se refiere a las mascarillas, Ferret ha detectado que últimamente se piden más FFP-2, ya que no hay tanta diferencia de precio con las quirúrgicas hace que sean "muy asequibles" pero "no es que la gente se haya vuelto loca".

Consultada por algunas cifras que puedan ser orientativas del fenómeno, la farmacéutica ha indicado que desde la Cooperativa d'Apotecaris le han trasladado que, aproximadamente, se ha triplicado la venta de mascarillas y test.

Aún así, ha matizado que hay 'stock' "suficiente" para pasar el invierno y "no está previsto un desabastecimiento" de estos productos por la gripe. De hecho, ha puntualizado que la cooperativa es uno de los proveedores pero trabajan con otros para aprovisionarse.