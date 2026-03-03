Un febrero extremadamente cálido deja temperaturas de récord en Baleares

Archivo - Una mujer pasea con mascarilla en un día soleado de diciembre, en Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Febrero de 2026, con una temperatura media de 13,2 grados centígrados (ºC) y una anomalía de +2,9ºC fue un mes extremadamente cálido en Baleares, según el avance climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha subrayado que ha sido el tercero más cálido desde 1961.

Según los datos de la Aemet, el segundo mes del año fue extremadamente cálido en Mallorca e Ibiza y muy cálido en Menorca. Las temperaturas medias y anomalías por islas fueron en Mallorca 13,3ºC y 2,7ºC; en Menorca, 13ºC y 2,4ºC; y en Eivissa 13,7ºC y 2,7ºC.

En febrero se han batido los récords de temperaturas media del mes en Mallorca y Eivissa, de máxima media en Mallorca, de mínima alta absoluta en Mallorca y Menorca y de media de las mínimas en Mallorca, Menorca y Eivissa.

Igualmente, se han batido récords de temperatura media mensual en numerosas estaciones como Lluc (fue de 11ºC y anomalía de 3,1ºC con datos desde 1943), en Pollença (14,2ºC y anomalía de 2,5ºC con datos desde 1951), en el aeropuerto de Palma (13,3ºC y anomalía de 3,2ºC con datos desde 1954), en el aeropuerto de Son Bonet (13,6ºC y anomalía de 2,5ºC con datos desde 1972), en Sóller (14,1ºC y anomalía de 1,9ºC con datos desde 1982) o en Sant Joan de Labritja (13,2ºC y anomalía de 3,1ºC con datos desde 1993).

Las temperaturas máximas más altas del mes superaron los 20ºC en Mallorca, 25,3ºC en Pollença, el día 25; en Menorca 21,3ºC en La Mola, el día 11; en Eivissa 23,4ºC en Eivissa, el día 10.

En cuanto a la temperatura máxima media hubo un registro récord en la estación del aeropuerto de Son Bonet (17,7ºC y 2,2ºC de anomalía con datos desde 1972).

Las temperaturas más bajas del mes descendieron hasta, en Mallorca, los -0,1ºC en Escorca, el día 22, que es la única noche de helada mensual en Baleares cuando en esta estación lo normal es que haya 10 noches de helada; en Menorca 3ºC en el aeropuerto, el día 23; en Eivissa 1,1ºC en Sant Joan de Labritja, el día 21.

Las temperaturas mínimas más altas se registraron el día 11 en Mallorca, 19,1ºC en Pollença (récord de la estación, con datos desde 2010); en Menorca, 15,8ºC en Ciutadella (récord de la estación, con datos desde 1991) y en Eivissa, 18ºC en Sant Antoni de Portmany.

Cabe destacar los 15,6ºC de temperatura mínima más alta en Ses Salines, ese mismo día, que supuso récord de la estación, con datos desde 1971.

También son de importancia la igualación de récords en este apartado de las estaciones de Manacor (iguala el récord de 15,3ºC de 2016, con datos desde 2009) y Alfàbia (iguala récord de 15,0ºC de 1972, con datos desde 1943), también el día 11.

Por su parte, se han registrado récords de temperatura media de las mínimas en estaciones históricas como Lluc (5,9ºC y anomalía de 3,5ºC con datos desde 1943), Campos Salines (9ºC y anomalía de 4,9ºC con datos desde 1953), aeropuerto de Palma (8,4ºC y anomalía de 3,7ºC con datos desde 1954), Mercadal (10,2ºC y anomalía de 2,2ºC con datos desde 1971), aeropuerto de Son Bonet (9,4ºC y anomalía de 2,8ºC con datos desde 1972) o Sant Joan de Labritja (7,5ºC y anomalía de 3,5ºC con datos desde 1993).

UN MES MUY SECO

En cuanto a precipitaciones, el mes de febrero, en general, fue muy seco en Baleares. En promedio llovió 10,6 l/m2 cuando lo normal es 48,4 l/m2, es decir, casi un 80 por ciento por debajo de lo normal. Ha sido el undécimo mes más seco desde 1961.

Por islas, el mes fue muy seco en todas las islas. La Aemet ha destacado, en todo caso, la sucesión de borrascas atlánticas de gran impacto que afectó al archipiélago durante los primeros 20 días de febrero como Leonardo, Marta, Nils, Oriana y Pedro.

En Mallorca, en promedio, llovió 10,1 l/m2, cuando lo normal es 48,2 l/m2, un 80% menos. La zona donde más precipitó fue la de la Serra de Tramuntana, siendo la estación de Alfàbia la que más recogió con 27,8 l/m2 (con un 60% menos de lo normal).

Donde menos llovió fue en el nordeste de la isla, concretamente en las estaciones de Colònia de San Pere y Capdepera se recogieron 1,2 l/m2 en todo el mes y suele caer en torno a 50.

La precipitación máxima diaria en Mallorca se registró en Palma, Porto Pi (17,2 l/m2 el día 4). Hubo un día de tormenta cuando lo normal son tres. El día 2 se divisó una tromba marina en la zona de Can Pastilla.

No se han registrado días de nieve cuando lo normal es que, en febrero, haya tres días. Se observaron seis días de niebla en Mallorca.

En Menorca, llovió un promedio de 14,1 l/m2, cuando lo normal es 48,3 l/m2, un 71% o casi tres cuartas partes menos de lo normal. La precipitación mensual más alta se registró en Cala Galdana, llovió 16,1 l/m2, cuando lo normal son 47,7 l/m2, un 66% menos, dos tercios menos de lo normal. La precipitación diaria más alta fue de 8,3 l/m2, registrada en la misma estación de Cala Galdana el día 14. No se registró ningún día de tormenta cuando lo normal son dos. Se obervaron tres días de niebla en Menorca.

En Ibiza, el promedio de lluvia fue de 8,3 l/m2, siendo lo normal 44,3 l/m2, un 80% o por encima de tres cuartas partes menos de lo normal. La mayor precipitación mensual fue de 10,7 l/m2 y se recogió en la estación de Eivissa.

En cuanto a la precipitación diaria, la mayor registrada fue de 4,6 l/m2 en la misma estación, el día 5. Formentera tuvo una precipitación mensual de 6,9 l/m2 cuando lo normal es 23,3 l/m2 , un 70% o casi tres cuartas partes menos de lo normal.

MES MUY VENTOSO

Por otra parte, el mes de febrero fue, en general, muy ventoso en Baleares. En particular, en Mallorca fue extremadamente ventoso, con el triple de días de viento fuerte.

En Palma, en el aeropuerto, se registraron 15 días de viento fuerte, cuando lo normal son cinco días (récord de la estación, con datos desde 1975); en Palma, Porto Pi se registraron nueve días de viento fuerte, cuando lo normal son tres.

Las rachas máximas del mes se registraron el día 12 y fueron debidas a la acción de la borrasca Nils, alcanzando 162 km/h, del oeste, en Alfàbia. También cabe destacar la de 119 km/h registrada en Cabrera y las de 91 km/h en Capdepera y Binissalem, todas del oeste.

En Menorca, fue normal en número de días de viento fuerte. En el aeropuerto se registraron diez días, cuando lo normal son nueve. La racha máxima mensual alcanzó 101 km/h, del oeste, en Es Mercadal (récord de la estación, con datos desde 2009) el día 12 (borrasca Nils).

En Ibiza el mes fue extremadamente ventoso y se superó el doble del número normal de días de viento fuerte. En el aeropuerto de Ibiza se registraron 18 cuando lo normal son siete (récord de la estación, con datos desde 1965).

La racha máxima fue de 105 km/h del oeste en el aeropuerto el día 12, registro debido a la acción de la borrasca Nils. Este dato supone récord de la estación, con datos desde 1965.

Las condiciones de oleaje más severas se observaron al paso de la borrasca Oriana el día 15. La boya de Maó registró 5,4 metros de altura significativa con una ola máxima de 9,4 metros; y la boya de Dragonera registró 4,2 metros de altura significativa con una ola máxima de 6,8 metros.