La Federació de Salut Mental celebra la continuidad de los talleres de salud mental educativos y pide "estabilidad"

Archivo - Aula de un centro escolar. - CAIB - Archivo

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federació de Salut Mental ha valorado que el Consell de Mallorca haya decidido recuperar el programa 'Flip Up. Da la vuelta a tus emociones' durante el curso 2026-2027, aunque ha reclamado "continuidad y estabilidad" para poder "consolidar" proyectos, equipos y el trabajo en los centros educativos.

Los talleres volverán a las aulas entre finales de septiembre y principios de octubre y esto se ha logrado a través de un acuerdo, tras las reivindicaciones, diferentes alternativas y propuestas planteadas por la federación y 3 Salut Mental ante la "interrupción inicialmente prevista del programa a causa de un error de la institución insular en su tramitación administrativa".

En un comunicado, la entidad ha agradecido al Consell de Mallorca que haya escuchado a la federación y los centros educativos, así como el trabajo conjunto mantenido estos últimos días para encontrar una solución que garantizara la continuidad del programa.

"A la federación le alegra que este viernes se pueda anunciar que 'Flip Up' volverá a las aulas. Lo más importante es que los adolescentes no pierdan este recurso y puedan disponer de un espacio de prevención y bienestar emocional", ha señalado el presidente de la Federació de Salut Mental, Guillem Febrer.

En ese sentido, han resaltado que la continuidad de 'Flip Up' es una "buena noticia" para los más de 4.000 adolescentes que podrán volver a participar este curso en un programa que "ha demostrado su capacidad para acercar la salud mental a las aulas, prevenir el malestar emocional y facilitar que los jóvenes puedan identificar qué les pasa y preguntar ayuda cuando la necesitan".

Durante el curso 2025-2026, el programa llegó a 4.007 alumnos de 30 centros educativos de Mallorca a través de 424 talleres. 'Flip Up' obtuvo una valoración media de 4,2 sobre 5 entre el alumnado y de 4,6 sobre 5 entre el profesorado.

Sin embargo, el dato que la federación considera "más significativo" es que 213 jóvenes pidieron ayuda profesional o asesoramiento emocional al profesorado, a los equipos de orientación o a otros profesionales de los centros después de participar en los talleres.

Estos resultados evidenciarían la importancia de disponer de programas de prevención que "lleguen directamente a los espacios donde están los adolescentes". 'Flip Up' trabaja aspectos como el reconocimiento y la gestión de las emociones, el estrés y la ansiedad, la autoestima, la ruptura del estigma y el conocimiento de los recursos a los que los jóvenes pueden acudir cuando algo no va bien.

"Se trata de un programa que durante su primer año ha llegado además de 4.000 jóvenes y que ha contribuido que 213 adolescentes hicieran una pasa tan importante como preguntar ayuda. Por eso era necesario encontrar una fórmula que permitiera darle continuidad este curso", ha explicado Febrer.

Al mismo tiempo, la Federación ha destacado que el Consell de Mallorca trabaje con el objetivo de garantizar la continuidad de 'Flip Up' más allá del curso actual. Este es un aspecto "fundamental" para consolidar los equipos profesionales, preservar la experiencia acumulada y mantener los vínculos construidos con los centros educativos.

La Federació de Salut Mental ha avanzado que trabajará con las administraciones, entidades, centros educativos y profesionales para reforzar la promoción del bienestar emocional y la prevención en salud mental entre los adolescentes y jóvenes de Mallorca.