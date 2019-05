Una federación vecinal de Ibiza critica que el PSOE considere que se ha posicionado a favor del PP

Publicado 07/05/2019 9:56:58 CET

IBIZA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Vecinos y Comerciantes de la Marina, en Ibiza, ha mostrado su "descontento" por las "desafortunadas" aseveraciones del alcalde y candidato del PSOE, Rafa Ruiz, al decir que ha habido un posicionamiento político por parte de la entidad.

El PSOE criticó este domingo que uno de los representantes de la asociación aparezca en un 'flyer' y en un acto del PP, identificando así la federación con un partido concreto, según los socialistas.

Según han asegurado desde la federación, no entienden las manifestaciones de Ruiz ya que, cada vez que ha habido elecciones, la asociación ha trasladado a todas las formaciones políticas los problemas del barrio y han explicado que fueron invitados la pasada campaña electoral por el PSOE para tratar los problemas de la zona de una forma "pública, abierta y publicitada en sus redes sociales".

"En aquel momento a los que ahora lo critican les pareció bien", han afirmado desde la Federación.

Asimismo, han asegurado contemplar "con estupor" la afirmación que el alcalde realiza sobre un convenio, asegurando que no se firma porque la Federación no quiere. Según han reiterado, el motivo es que no se han podido cuadrar agendas para proceder a al firma del acuerdo, "siendo por tanto absolutamente preocupante y alarmante que la formación política que suscribe el artículo parezca admitir tales afirmaciones".

En su comunicado, la Federación de la Marina también se ha referido a la peatonalización, tráfico y parking en la zona, desmintiendo que la Federación esté de acuerdo con que los "comerciantes quieran tener el coche en su puerta, alegación que además de ofensiva es incierta".

Desde el sector comercial han reiterado que "limitar y prácticamente anular el tráfico en la zona es perjudicial tanto para los residentes como para los ciudadanos y turistas", recordando que, para ellos, los 20 minutos para entrar en el barrio es un tiempo "insuficiente" para cualquier gestión, ello sumado a la "poca claridad" de las señales.

Desde la federación han dicho que seguirán trasladando a los partidos políticos "sin distinción" sus propuestas e inquietudes "esperando no ser represaliados por ello".