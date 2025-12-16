La FEHM califica el Observatorio de la Productividad y el Absentismo como un "gran reto" para aportar soluciones

La vicepresidenta ejecutiva de la FEHM, María José Aguiló, interviene en la Convención de Miembros de la federación. - FEHM

PALMA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ha celebrado este martes su Convención de Miembros, en la que se ha resaltado el Observatorio de la Productividad y el Absentismo como un "gran reto" para avanzar soluciones tanto para empresarios, como trabajadores.

Se trata de un encuentro concebido para hacer balance del año, reforzar la cohesión interna del sector, poner en común las claves para consolidar el ciclo de transformación en el que está inmerso y en afrontar los retos del futuro del negocio hotelero, según ha explicado la agrupación empresarial en un comunicado.

La convención ha permitido analizar con profundidad las claves del nuevo escenario global en el que operan las empresas hoteleras, marcado por cambios en los mercados emisores, nuevas rutas aéreas, una economía europea en evolución y una transformación digital que se afianza en los procesos empresariales, un contexto que exige un análisis "riguroso, visión estratégica y capacidad de decisión".

La vicepresidenta ejecutiva de la FEHM, María José Aguiló, ha abierto la convención con el balance de actividad, al destacar el "intenso trabajo" desarrollado por la patronal en un ejercicio "especialmente exigente para el sector".

En ese sentido, ha puesto en valor la acción orientada a la utilidad práctica de la FEHM para sus asociados, al intensificar la interlocución directa con las empresas, visitar zonas y establecimientos para "absorber la realidad de primera mano".

Asimismo, ha incidido en el flujo informativo hacia los asociados, mediante todos los canales abiertos, para traducir un entorno normativo y económico complejo a un lenguaje práctico y apoyado en datos para la toma de decisiones empresariales.

Uno de los ejes centrales del año ha sido la negociación del convenio colectivo de hostelería, abordada desde una posición de "responsabilidad empresarial y con una clara voluntad de acuerdo".

"Tras un proceso complicado, con momentos de máxima tensión y escenarios de riesgo para la actividad y la imagen del destino, la FEHM sostuvo una posición firme, para lograr pactar un convenio que aporta estabilidad, introduce avances en flexibilidad y seguridad jurídica, garantiza la protección del poder adquisitivo de los trabajadores y sella la paz social para más de 180.000 personas trabajadoras y sus empresas. Un acuerdo que no responde a maximalismos, sino al interés general del sector y del territorio", han argumentado.

En este punto, se ha hecho una mención específica a la sentencia del Tribunal Supremo, que ya se ha venido aplicando desde la primera sentencia, informada en su momento, y a partir de la cual cada empresa negocia con sus plantillas las vacaciones.

De este modo, han aseverado que desde la parte sindical el abordaje de esta cuestión se produjo cuando "ya había una clara voluntad de litigio y no de verdadera negociación".

La FEHM ha mantenido que las declaraciones de CAEB Restauración en las que califica de "error" el haber judicializado esta medida obedecen a su estrategia de "buscar argumentos para la separación de su sector del convenio colectivo de hostelería, dado que, en la práctica, la sentencia actual "no les supone ningún cambio", ya que hubo que "adaptarse desde el primer pronunciamiento judicial".

En el capítulo de relaciones con el Govern se ha tratado la participación en las mesas del Pacto por la Sostenibilidad en el que se verá o no la capacidad de responder a las expectativas creadas para dar solución a problemas estructurales, el ITS, el alquiler vacacional, las normas en las que se ha trabajado conjuntamente con las administraciones y aquellas en las que se han formulado alegaciones y propuestas.

El plan de trabajo, escucha y comunicación ha configurado un año de decisiones "exigentes" y de acción "constante", orientado a dotar al sector de "estabilidad, capacidad operativa y visión de largo plazo", a la vez que se ha demostrado la "empatía con la sociedad mallorquina" y también con los visitantes en las iniciativas 'El Turismo que Suma' en alianza con Exceltur y 'Thanks for visiting Mallorca' impulsada por la FEHM y que contó con numerosas adhesiones tanto a nivel local, como nacional.

A continuación, la 'senior advisor' de Arcano y consejera del Supervisory Board de TUI AG, Helena Murano, ha aportado una visión estratégica sobre la evolución económica en Europa y los cambios que redefinen los flujos turísticos, las nuevas conexiones y los mercados.

Murano ha subrayado que este nuevo ciclo exige a las empresas "afinar aún más su análisis y sus decisiones", al apoyarse en la digitalización y la inteligencia artificial como herramientas que se incorporan a la gestión, capaces de "mejorar la eficiencia, la precisión y la competitividad en un negocio cada vez más sofisticado".

"La IA es un nuevo reto que requiere conocimiento experto para su implantación e integración del negocio hotelero en este nuevo escenario", ha precisado.

La Convención ha contado también con la intervención de la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, quien ha expuesto las líneas principales de la nueva Estrategia de Turismo de España y su conexión con la realidad de Baleares.

Sánchez ha destacado la importancia de alinear la acción pública con la evolución del sistema turístico y con las necesidades reales del territorio, para reforzar la coordinación entre administraciones y la colaboración público-privada como "base para avanzar con coherencia y eficacia".

La secretaria de Estado ha reconocido y alabado el papel del turismo como "marca de garantía, de alta reputación internacional y sello de seguridad" por el "buen desempeño" de la industria y por el efecto impulsor de otros sectores que crecen apoyados en el turismo.

El presidente de la FEHM, Javier Vich, ha clausurado la Convención al reivindicar el valor de este espacio como herramienta de "cohesión y reflexión estratégica", al reafirmar la "fortaleza y unidad del sector hotelero de Mallorca".

Vich ha subrayado que la FEHM ha ejercido durante el último año un posicionamiento "claro, coherente y consistente" en el debate público, al responder con "firmeza a los ataques al turismo y a los discursos simplistas, sin dar bandazos, como ejercicio de responsabilidad sectorial e institucional".

Al mismo tiempo, ha resaltado la explicación que ha hecho la entidad de la "aportación real" del turismo, al fijar posiciones "cuando es necesario", mantener un discurso "consecuente" con la actuación empresarial y la lectura de la realidad territorial, algo que "forma parte del compromiso del empresariado hotelero con la sociedad balear".

"Un compromiso que se suma al esfuerzo inversor, a la creación de empleo, a la profesionalización y a la mejora continua del producto", ha señalado.

El presidente ha destacado que la FEHM representa a un sector "cohesionado, profesionalizado y preparado" para afrontar los retos de 2026 desde "el análisis, la anticipación, la innovación y la digitalización", con una hoja de ruta "clara" para transformar Mallorca desde la responsabilidad empresarial.