FEHM confirma que el turista británico cada vez visita más Mallorca fuera de julio y agosto

La apertura temprana de planta hotelera se consolida. En febrero 2024 abrirán 44% de establecimientos y en marzo 7 de cada 10 funcionarán



PALMA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Maria Frontera, ha confirmado este martes, en la segunda jornada de la World Travel Market (WTM), que el turista británico, cada vez más, visita Mallorca fuera de julio y agosto.

En declaraciones a los medios, Frontera ha asegurado que la perspectiva del mercado británico para el próximo 2024 es "buena" pese a que "el cliente ha ido cambiando". Pues, ha confirmado que "además de en julio y agosto, el turista británico cada vez apuesta más por Mallorca los meses precedentes y posteriores al verano".

"Esto se debe", ha explicado la presidenta de la FEHM, "a que la climatología tiene sus oportunidades y dificultades, a las que hay que ir adaptándose". "Y", ha añadido, "a la repercusión que están ganando la cultura, la naturaleza, la práctica de deporte al aire libre, la gastronomía y el turismo de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones (MICE)".

Este cambio, que también se da en otros mercados, ha hecho posible según Frontera, que "se consolide por tercer año consecutivo la apertura temprana de la planta hotelera". Así, "a lo largo de febrero de 2024 se abrirán un 44% de establecimientos --12 puntos más que en 2023, con el 31,2% de la planta hotelera abierta-- y en marzo siete de cada 10 (un 74%) ya estarán abiertos".

Por tanto, los meses valle --el periodo entre semana santa y junio-- se atenúan. De hecho, la FEHM prevé que la segunda quincena de abril el 90% de la planta ya estará operativa y el 100% en la primera quincena de mayo.

Todas estas estancias ha reseñado la presidenta de la FEHM "hacen que Mallorca se consolide como destino de calidad mucho más allá del producto de sol y playa".

Sin embargo, Frontera no ha hablado solo de perspectivas, sino también del comportamiento del turismo en 2023 y del compromiso del sector hotelero de Mallorca con sus trabajadores.

"CRECER ES IMPORTANTE PERO MÁS IMPORTANTE ES CÓMO CRECEMOS"

Así, como balance, la presidenta de la FEHM ha lamentando que "últimamente se pone mucho el foco en los efectos que causa el turismo a los ciudadanos", pero, ha precisado, "no es el turismo, es el crecimiento sin control del alquiler turístico, lo que está causando un grave problema de convivencia en ciudades de todo el mundo". "Crecer económicamente es importante pero más importante es cómo crecemos", ha subrayado Frontera.

En este sentido, ha valorado que "desde la Unión Europea se está trabajando en un reglamento para dar un marco de actuación", lo que, ha considerado, "supone un avance, pero en ningún caso una solución definitiva". "Además, de manera paralela", ha defendido, "deben reforzarse los mecanismos de control" y "dotarse de herramientas desde las instituciones, en el caso de Mallorca desde el Consell".

Por tanto, han apuntado desde la FEHM, "se está ante un problema generado porque las plataformas no quieren hacerse responsables de verificar la licencia". "Ponen el foco en el negocio y hacen la vista gorda en el cumplimiento de la legalidad", han criticado.

"El uso turístico se extiende a todo y donde hay una vivienda, se da por hecho que hay un alojamiento, todo es turismo", han dicho, lamentando que lo que empezó como "economía colaborativa" que "redistribuía la riqueza", ha acabado "yéndose de las manos", creando una doble consecuencia.

Por un lado, han detallado, "estrés en las infraestructuras que no están dimensionadas para absorber la oferta y, a mayores, el aumento del 40% de la población en Mallorca los últimos 20 años". Y, por otro, "un desvío de vivienda residencial a la turística que ha causado problemas serios para acceder a una vivienda habitual". "En los 10 últimos años la vivienda turística legal, autorizada por las instituciones de Baleares, se ha incrementado un 204%, cuando las plazas hoteleras lo han hecho en un 7%. Esto es 30 veces más, sin contar la ilegal", han apuntado.

"Se ha hecho demasiado la vista gorda y ahora toda la sociedad está pagando las consecuencias de una situación que no han creado los hoteles", han reiterado, destacando que "en ningún caso son los hoteleros los únicos perjudicados, sino todos los ciudadanos" porque "no hay viviendas para sanitarios, educadores, trabajadores, de la justicia, seguridad, etcétera" y "por lo tanto no se dispone de servicios públicos de calidad".

UN COMPROMISO SOCIAL, CREAR EMPLEO "ESTABLE Y DE CALIDAD"

Asimismo, ahora que se habla de los efectos del turismo, la presidenta de la FEHM ha querido dejar claro que "los hoteleros de Mallorca han hecho los deberes". "Tenemos un compromiso con el empleo estable y de calidad", ha señalado.

Según la FEHM, el empleo que se crea es "estable" porque los hoteleros "han sabido reposicionarse". "El 20% de establecimientos permanecerán abiertos de diciembre a enero por segundo año consecutivo, por lo tanto, hablamos de consolidación --en 2022, permanecieron abiertos el 19% y en 2023, el 20%", ha detallado y ha recordado que "hay que tener en cuenta que hace cinco años esta cifra era del 10%, es decir la mitad".

Estos 155 hoteles correspondientes al 20 por ciento de la planta abierta, se reparten entre Palma --73 equivalentes al 92%--; Playa de Palma --18 equivalentes al 17%--. Los 64 restantes se reparten entre Capdepera, la Colònia de Sant Jordi, Alcúdia, Palmanova-Magaluf, Cala Millor, Paguera y Camp de Mar.

Además, la presidenta de la FEHM ha recordado que este 2023 la temporada se ha iniciado en febrero, con casi una tercera parte de la planta abierta; cifra que se ha duplicado en marzo, alcanzando un casi 65%; de abril a octubre --durante siete meses-- un 100% de la planta ha permanecido abierta y, los meses septiembre y octubre han tenido ocupaciones del 85%. Es más, en octubre se ha superado la barrera del 70% por primera vez.

Frontera ha asegurado también que el empleo que se crea es "de calidad" porque "desde 2014, fecha del último convenio de hostelería de Baleares, desde entonces lo que se han producido, han sido dos prórrogas, hace casi 10 años, los aumentos salariales prácticamente han sido el doble que los correspondientes a la subida del IPC".

"Un 29,9% de incremento salarial en base al convenio de hostelería versus un 15,4% subida del IPC", han detallado desde la FEHM. Por lo tanto, han hecho hincapié, "los trabajadores adscritos al convenio de se han visto beneficiados con subidas que han doblado el IPC".

"Estamos en condiciones de que se reconozca ese compromiso social del que tanto se ha hablado en Mallorca a principios de la semana pasada en el Foro Europeo de Turismo", ha defendido Frontera, apuntando que "se crece en valor, porque se ha seguido con la reconversión de la planta y reposicionado el producto".

"Ahora esperamos que las administraciones responsables de los servicios públicos acompañen con el mantenimiento todo el año, lógicamente se puede hablar de una rebaja en las frecuencias, pero en ningún caso de su eliminación. Servicios como limpieza, movilidad, seguridad, deben de seguir funcionado", ha sentenciado.