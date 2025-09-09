La FEHM se convierte en la primera patronal hotelera en sumarse a la alianza 'Turismo que suma' de Exceltur

El presidente de la FEHM, Javier Vich, y el presidente de Exceltur y consejero delegado de Meliá Hotels Internacional, Gabriel Escarrer.- EUROPA PRESS

PALMA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) se ha convertido en la primera patronal hotelera en sumarse a la alianza 'Turismo que suma' promovida por Exceltur.

La adhesión ha sido firmada la mañana de este martes por el presidente de la FEHM, Javier Vich, en presencia del presidente de Exceltur y consejero delegado de Meliá Hotels Internacional, Gabriel Escarrer.

Sumarse a esta medida, ha explicado Vich durante su intervención, pone de manifiesto la "firme voluntad" de la patronal en intensificar su trabajo en las 80 medidas que contempla el manifiesto de la iniciativa.

Estas propuestas, según ha indicado el vicepresidente de Exceltur, Óscar Perelli, están articuladas en cinco ejes estratégicos. Entre ellos destacan "reducir la saturación percibida por la sociedad como un elemento negativo sobre su calidad de vida" o fomentar prácticas que mejoren el equilibrio entre residentes y visitantes.

También mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del sector, adoptar un mayor compromiso medioambiental y apostar por un sistema de gobernanza que tenga en cuenta todas estas cuestiones.

"El manifiesto tiene un planteamiento muy social, pero basado en datos, en la toma de decisiones, en compromisos y en acción. Esa es también la forma de trabajar de la FEHM", ha apuntado Vich.

Escarrer, por su parte, ha señalado que lo que busca la iniciativa es fomentar un turismo "más sostenible, más responsable, más amigable y que aporte mucho más valor a la sociedad".