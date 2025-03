La FEHM niega que Mallorca sea un destino masificado y augura una temporada turística similar a la de 2024

Vich sostiene que la subida del ITS no tendría un impacto sobre la demanda

PALMA, 5 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), Javier Vich, ha considerado que es "rotundamente falso" que la isla sea un destino masificado y ha augurado que la venidera temporada turística será similar a la del año pasado.

Así se ha expresado este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación en la feria turística ITB de Berlín después de mantener reuniones con diversos turoperadores alemanes, a quienes les ha trasladado que Mallorca "no es un destino masificado, saturado o colapsado".

"Tenemos, como cualquier destino del mundo, lugares concretos en los que sí que tenemos una afluencia turística debido a la popularidad del lugar. Pero tenemos que mandar un mensaje de que no se puede generalizar cuando hablamos de masificación, porque no es la realidad, es rotundamente falso", ha dicho.

Los turoperadores, ha asegurado, no le han hecho llegar su preocupación por una saturación que, ha insistido, se limita a "cuatro, cinco o seis zonas que sí que tienen una gran afluencia turística".

Un poco antes ha apuntado que esta sensación de masificación solo se percibe en "determinadas calles, por no decir cuatro calles de Palma ciudad", del mismo modo que sucede al visitar la Torre Eiffel en París o Central Park en Nueva York.

"No podemos negar eso", ha concedido, y ha propuesto solucionar estas problemáticas concretas con "gestión" y el uso de tecnologías, como ya se está haciendo en otros destinos turísticos.

En esa línea, ha admitido que entre los hoteleros hay una situación de "hartazgo" por el hecho de que la saturación se haya instalado en el debate político. "Es importante que con nuestra principal industria --que el año pasado dejó 22.400 millones de euros, ha matizado-- seamos muy cautos con mensajes que no se corresponden a la realidad", ha insistido.

Vich ha propuesto centrarse en las líneas de actuación propuestas en el documento surgido de la primera fase del Pacto por la Sostenibilidad, como la diversificación del mercado o reducir la afluencia de visitantes en temporada alta para llevarla a los "meses valle".

"Seguimos hablando muchas veces de la demanda y en lo que tenemos que trabajar es en la oferta. Déjenos invertir, nosotros actuaremos en la oferta, y el propio mercado se irá regulando de manera natural en los diferentes meses del año", ha dicho.

También se ha referido a las "legítimas" reivindicaciones ciudadanas sobre temas como el acceso a la vivienda a la movilidad, que ha achacado al crecimiento demográfico registrado en el archipiélago en los últimos años y ha pedido desvincular del turismo. "Son debates diferentes", ha defendido.

SUBIDA DEL ITS

Vich ha sido preguntado por las declaraciones hechas este martes por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en las que se mostraba favorable a incrementar el impuesto de turismo sostenible (ITS) durante la temporada alta y rebajarlo en los meses de menor afluencia para modular la oferta y la demanda.

"Me ha sorprendido porque ha dicho que modula la oferta, es un concepto que no entiendo. Supongo que se refería a la demanda, porque incrementando un impuesto no se modula la oferta", ha replicado el presidente de la patronal hotelera.

De cualquier modo, ha reiterado, como ha venido haciendo la FEHM en los últimos meses, su rechazo a un posible incremento del ITS. "No obedece en absoluto a lo que se ha dicho, que va a tener un impacto en la demanda. Se ha demostrado que no es así", ha defendido Vich, quien ha asegurado que no ha tratado este asunto con los turoperadores.

Sí lo hizo en la celebración de Fitur hace unas semanas, ha incidido, donde éstos le mostraron su rechazo por el posible impacto que tendría en la visita de familias durante los meses de julio y agosto.

LA PRÓXIMA TEMPORADA TURÍSTICA

El presidente de la FEHM ha augurado, en base a las previsiones de este mes de marzo que manejan los turoperadores, que la venidera temporada turística será "similar, por no decir igual" a la del año pasado.

"Hay que destacar que el invierno sí que está traccionando mejor que el invierno pasado, esto quiere decir que hay entre un cinco y un seis por ciento más de turistas, y por lo tanto más gasto que el año pasado", ha puntualizado. El modelo de turismos durante estos meses, ha agregado, está vinculado a la cultura, el deporte y la gastronomía.

Eso, ha considerado, ha estado motivado por la apertura temprana de los establecimientos hoteleros. En febrero estaba abierto un 34% de los hoteles, en marzo lo están un 52% y a lo largo de abril se espera que lo estén un 92%, para alcanzar el 100% en el mes de mayo, ha detallado el presidente de la patronal.

Aprovechando su presencia en Berlín, Vich ha recordado que los cerca de cinco millones de turistas alemanes que en 2024 visitaron Mallorca dejaron unos 6.000 millones de euros, un incremento interanual del 5,85%.