FEHM pide una "foto real de los municipios de Mallorca" para decidir sobre la moratoria: "No se trata de levantar o no"

PALMA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), María Frontera, ha pedido obtener "una foto real de cómo están los municipios de Mallorca" para decidir sobre la moratoria.

"No se trata de levantar o de no levantar, sino de tener la foto real", ha reivindicado la representante de la federación, este martes, en declaraciones a los medios, preguntada por un presumible mantenimiento de la moratoria turística por parte del Govern.

En esta línea, Frontera ha incidido en que, "como este trabajo no está hecho", no pueden tomar "ninguna decisión". "Estoy convencida de que el Govern será responsable con los resultados que obtenga para valorar qué puede hacer o qué no puede hacer", ha agregado la presidenta de FEHM.

También la representante ha recordado que la federación pidió "que no se tomaran decisiones por un tema ideológico" y que este tipo de cuestiones se basaran "en un diagnóstico".

"No se trata de plazas, todos sabemos que tenemos las plazas necesarias", ha insistido, remarcando en este sentido que "las cosas se tienen que analizar". Por ello, ha pedido "ser preventivos y pensar en un futuro a corto, medio y largo plazo".

"EQUILIBRIO DE CONVIENCIA" COMO ASIGNATURA PENDIENTE

Al inicio de sus declaraciones, la presidenta de FEHM ha considerado que "buscar equilibrio de convivencia entre residentes y visitantes siempre ha sido una asignatura pendiente en las Islas" y, en este sentido, ha celebrado las nuevas medidas anunciadas por el Govern en materia turística.

"Esta contención la vemos de forma adecuada y bien recibida, porque necesitamos ser rigurosos en todo este tema", ha explicado.

También ha aplaudido la "labor de análisis" que se quiere llevar a cabo para desarrollar "un plan estratégico" en cuanto al turismo y, así, lograr "transitar hacia una economía circular".

"Siempre pedimos que el Govern, también la anterior legislatura, tuviera un plan estratégico a nivel de Comunidad, porque solos no transitaríamos nunca de esta economía lineal a una circular", ha insistido Frontera, remarcando la necesidad de basar estas líneas de acción en "datos objetivos".

Del mismo modo, ha recordado que esta sensación de saturación "no viene de ahora, viene desde hace años", rememorando también haber pedido "por activa y por pasiva" que se gestionaran mejor los flujos turísticos, por ejemplo en temas de movilidad o inversiones, "teniendo en cuenta datos actualizados, cosa que no se había hecho", ha apuntillado.

Igualmente, se ha referido a la importancia del ciclo del agua, que sea "prioritario", porque es "un recuso limitado", algo que, según ha interpretado Frontera, no se ha hecho en años anteriores.

"Somos todos los que tenemos que cambiar un poco el chip para transitar hacia esta economía circular y, por lo tanto, lo más importante es ir alineados, compartir diagnóstico y hacer una buena coordinación, pero está claro que a corto plazo es difícil", ha interpretado la presidenta de FEHM.

Para finalizar, ha reivindicado la necesidad de aportar propuestas con datos actualizados, aprovechando que "la tecnología lo permite", así como "pensar en el futuro y ser ambiciosos".

Preguntada por la manifestación convocada el 25 de mayo y si esta simboliza un 'divorcio' entre residentes y turistas, la presidenta de FEHM ha opinado que "esa escenificación se ha estado viviendo muchos años en Baleares".

"No es un tema novedoso como en Canarias. Hemos tenido avisos, diferentes poblaciones en las que hay más problemas que otras. Esta manifestación es para que haya más gente alineada y de lo que se trata es de buscar esa dirección, ese camino y trabajar de manera proactiva", ha reflexionado Frontera.