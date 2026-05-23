Feijóo sostiene que Zapatero "tenía al Gobierno detrás" en el caso Plus Ultra: "No era un jubilado haciendo negocios"

El líder del PP, Alberto Núñéz Feijóo, interviene en el congreso del PP de Baleares. - EUROPA PRESS

PALMA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sostenido que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, imputado esta semana en el caso Plus Ultra, "no era un jubilado haciendo negocios sino que tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la Presidencia del Gobierno".

Lo ha dicho durante el cierre del XVII Congreso autonómico del PP de Baleares celebrado la mañana de este sábado en el Palacio de Congresos de Palma y que ha reelegido a Marga Prohens con el 99,93% de los votos.

El presidente nacional de los 'populares' ha dedicado una parte de su intervención la necesidad de lograr "un cambio de clima" para poner fin a una etapa "en la que todo es corrupción y decadencia".

"Desde hace ya años, la única agenda del Gobierno es la de los tribunales. No tienen una agenda de servicios, de infraestructuras o de reformas estructurales, es una agenda permanente de tribunales", ha dicho.

Feijóo ha ironizado con que "no se podía esperar menos" que el apoyo a Zapatero expresado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que su partido "ovacionara a Ábalos", entre otras declaraciones y acciones que ha recriminado.

"Zapatero no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta, si hace negocios es porque tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la Presidencia del Gobierno. Hay que estar muy pringando para leer los 80 folios del auto de imputación y salir a darle apoyo", ha subrayado.

"Sánchez no sorprende, ¿pero de verdad no queda nadie en el PSOE que se sonroje con este Gobierno? ¿No queda un solo socialista que diga 'yo no me afilié para esto'? ¿Ningún socio que se avergüence? Este Gobierno es peor que la mafia", ha añadido.