Feneval se suma a la campaña de los hoteleros de Mallorca para agradecer la visita de los turistas

PALMA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin conductor (Feneval) se ha sumado a la campaña impulsada hace un mes por la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) para agradecer la visita de los turistas a la isla.

La adhesión de los representantes de los 'rent a car' llega después de que la Asociación de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor de Baleares (Baleval) y la Federación Empresarial Balear de Transportes (FEBT) anunciaran también su apoyo.

En un comunicado este viernes, Feneval ha trasladado su apoyo a la campaña 'Turista, gracias por visitar Mallorca' para, han defendido, potenciar la imagen turística y acogedora de Baleares frente a los "ataques" al turismo que se han producido en los últimos meses.

Según Feneval, el sector emplea, de forma directa e indirecta, a cerca de 82.000 personas en Baleares, 61.100 en Mallorca, lo que se traduce en la aportación de un 45 por ciento de los ingresos en las Islas y un 13 por ciento en lo que respecta al PIB a nivel nacional.

Por ello, para los representantes de los 'rent a car' es necesario apoyar esta actividad que se desarrolla en Baleares ya que, han asegurado, de lo contrario se pondría "en serio peligro" los ingresos económicos de un número considerable de familias, especialmente en Mallorca, que aglutina la mayor parte de empleados en este sector.

Desde Feneval han apoyado la campaña impulsada por la FEHM, al mismo tiempo que han reivindicado de manera conjunta la puesta en marcha de planes que permitan "gestionar el destino, el turismo, las infraestructuras, los servicios e inversiones para garantizar equilibrio y sostenibilidad, junto a una convivencia adecuada para los residentes".

El presidente de la federación, Juan Luis Barahona, ha subrayado que junto a la FEHM desde Feneval rechazan "los ataques al turismo que se están desarrollando durante los últimos años" y ha hecho extensible "el agradecimiento a todos los turistas que se acercan hasta Baleares para disfrutar de unas vacaciones excepcionales".

Igualmente, ha animado a que se pongan en marcha planes de colaboración pública y privada para "lograr un consenso que sea positivo en el avance del turismo en las Islas y que sea sostenible para su desarrollo contando con la opinión de los residentes".