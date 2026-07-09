La feria de promoción de la artesanía Baleart abre este jueves las inscripciones para profesionales

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PALMA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La feria de promoción de la artesanía Baleart ha abierto este jueves el plazo de inscripción para que los profesionales del sector puedan participar en la edición de este año, que se celebrará del 29 de octubre al 1 de noviembre en La Misericòrdia.

Según ha informado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en un comunicado, los artesanos acreditados con la carta de artesano o de maestro artesano podrán presentar gratuitamente sus solicitudes hasta el próximo 4 de agosto a través de la página web del Govern.

Como principal novedad, Baleart incorporará este año a los artesanos de la familia profesional de la alimentación, que podrán exponer y vender sus productos durante la feria.

Asimismo, se repetirá el programa de demostraciones en directo, que permitirá al público conocer de cerca los procesos de elaboración de las piezas artesanas y poner en valor el oficio, el conocimiento y la producción local.

La Conselleria ha destacado que la feria tiene como objetivo promocionar la artesanía de Baleares, acercar el trabajo de los profesionales a la ciudadanía y contribuir a la difusión de los oficios tradicionales.

En la edición de 2025, Baleart reunió a 40 artesanos de doce familias profesionales en el Parc de la Mar de Palma. La muestra contó con representación de especialidades como la alfarería y la cerámica, el vidrio, la madera, el cuero, la cestería, los tejidos, los encajes y el trabajo del metal.