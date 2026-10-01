Fernández admite que la principal problemática del sistema de dependencia es la atención domiciliaria

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atenión a la Dependencia, Sandra Fernández. - CAIB

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha admitido que la principal problemática del sistema de dependencia es la atención domiciliaria.

Así lo ha explicado este jueves la consellera en su comparecencia en la Comisión de Asuntos Sociales del Parlament para responder a preguntas del PSIB, en la que ha reconocido que esta problemática se debe a la falta de profesionales en el sector.

"Si no tenemos profesionales no podemos llegar a todas las personas que nos gustaría. No estamos contentos, ni mucho menos, reconozco que es una problemática que nos está costando mucho resolver", ha comentado.

Fernández ha insistido en que se trata de una falta de personal, ya que ha asegurado que desde el Govern se han incrementado los recursos económicos, así como las horas de asistencia y las condiciones de los trabajadores.

En este sentido, ha explicado que el 85 por ciento de las personas que están en la lista de espera del servicio de ayuda a domicilio reciben algún tipo de prestación o de servicio dentro del sistema de dependencia.

Por su parte, el diputado del PSIB en el Parlament Omar Lamin ha señalado que esta prestación es de "menos de 200 euros" y que esta cantidad no es suficiente para garantizar las horas de atención que requiere una persona con dependencia. "No ayuda en nada, ni a pagar lo más elemental que son las horas necesarias para poder conciliar", ha criticado.

AUMENTO DE LAS PRESTACIONES EN DEPENDENCIA

Desde mayo de 2023, el Govern ha aumentado un 39% las prestaciones de dependencia, en un contexto de crecimiento continuado de la demanda del sistema. Durante este periodo, las solicitudes han aumentado un 24%, mientras que el número de resoluciones ha crecido un 30%. Además, los tiempos de valoración se han reducido más de un 13% y la lista de espera, un 19%.

De hecho, la consellera ha mencionado que la media de espera desde que una persona tramita la solicitud del Programa Individual de Atención (PIA) es de 129 días en Baleares.

Fernández también ha destacado que estos resultados son fruto del refuerzo del sistema llevado a cabo durante la legislatura, tanto en recursos económicos y profesionales como en prestaciones, servicios e infraestructuras.

El presupuesto destinado a dependencia es actualmente un 30% superior al de mayo de 2023 y se ha incrementado de manera significativa el número de profesionales destinados a mejorar la atención a la ciudadanía.

Además del incremento del número de prestaciones, la Conselleria trabaja en la mejora de las prestaciones y los servicios que reciben las personas en situación de dependencia, con el objetivo de reforzar la atención, adaptarla mejor a las diferentes necesidades y avanzar hacia un sistema que favorezca la autonomía personal y la permanencia de las personas en su entorno "siempre que sea posible".

Fernández ha indicado que "no se trata únicamente de atender a más personas, sino de continuar mejorando la respuesta que se les da". "Estamos reforzando el sistema para que las personas en situación de dependencia dispongan de más recursos, más servicios y una atención cada vez más adaptada a sus necesidades", ha puntualizado.

1.592 PLAZAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

El Govern trabaja en la puesta en marcha de 1.592 plazas para personas en situación de dependencia. De ellas, 899 corresponden a proyectos actualmente en ejecución y otras 693 son nuevas plazas proyectadas durante esta legislatura.

Paralelamente, se han incorporado nuevos servicios a la cartera, entre ellos la vivienda supervisada y la asistencia personal, con el objetivo de ampliar las alternativas de atención y adaptarlas a las necesidades y al grado de autonomía de cada persona.

También se ha reforzado la atención en el entorno habitual de las personas en situación de dependencia. El Servicio de Atención Domiciliaria dispone de 43.000 horas más, mientras que el Govern ha invertido 11 millones de euros a través de conciertos con entidades para ampliar la teleasistencia hasta alcanzar los 23.000 terminales.

A estas medidas se suma la incorporación de la financiación del ocio adaptado y el incremento de un 47% de la convocatoria correspondiente, hasta alcanzar los 2,7 millones de euros, para que pueda llegar a todos los niños y jóvenes menores de 21 años con grados II y III de dependencia derivada de una discapacidad.

GASTO EN DEPENDENCIA

Durante su intervención parlamentaria, Fernández también se ha referido a la financiación del sistema. Según los datos de 2025 de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, el Govern financia el 81,3% del gasto total en dependencia, mientras que el Estado aporta el 18,7%.

La consellera ha defendido la necesidad de disponer de una financiación estatal suficiente y estable que acompañe el crecimiento del sistema y permita continuar mejorando la atención a las personas en situación de dependencia.

"Continuaremos haciendo el esfuerzo necesario para mejorar la atención, pero necesitamos que la financiación estatal acompañe este crecimiento y permita garantizar la sostenibilidad del sistema", ha concluido Fernández.