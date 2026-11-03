Fernández descarta pedir modificación de decretos recurridos por Govern sobre capacidad de acogida de menores migrantes

Archivo - La consellera de Familia y Bienestar Social, Sandra Fernández - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

FORMENTERA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha considerado que no tiene sentido solicitar la modificación de unos decretos contra los que el Govern ha presentado recursos.

En concreto, la consellera se ha referido en el pleno del Parlament a los Decretos Ley 2/2025 y 658/2025 que permiten regular la capacidad ordinaria de acogida de las Comunidades.

El diputado del Grupo Mixto, Llorenç Córdoba, ha preguntado a la consellera por los inconvenientes a la hora de reclamar que la capacidad de atención a los menores migrantes se calcule para cada Consell.

En relación al Consell de Formentera, Fernández ha asegurado que el Govern estará junto a la institución insular, no sólo en la denuncia de la crisis migratoria, sino aportando recursos.

Así, ha recordado que desde agosto de 2025 el Govern ha transferido a Formentera 17,1 millones de euros para garantizar los servicios sociales y la atención a los menores migrantes no acompañados.

"Lo que no vamos a hacer es validar las actuaciones de un Gobierno central que da la espalda a los ciudadanos de Formentera y de Baleares", ha concluido la consellera.