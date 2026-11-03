Fernández dice que calcular la capacidad de atención a menores migrantes por consells sería "blanquear" al Gobierno

Archivo - La consellera de Familia y Bienestar Social, Sandra Fernández. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha afirmado este martes que calcular la capacidad de atención a menores migrantes por consells insulares y en el conjunto de la comunidad sería "validar" los decretos de reparto recurridos en los tribunales y "blanquear" a un Gobierno central "que mira hacia otro lado mientras están muriendo cientos de personas en el mar".

La consellera ha respondido en el pleno del Parlament de este martes al diputado de Formentera, Llorenç Córdoba, que ha preguntado qué inconveniente encuentra en que la capacidad de acogida de menores migrantes se calcule por cada consell insular.

El diputado ha insistido en que solo se trata de reclamar estos cambios en los decretos porque con los mecanismos actuales, el cálculo como una media en la comunidad autónoma impide que ante un escenario de saturación en el Consell de Formentera active los mecanismos de contingencia.

La consellera, por su parte, ha reivindicado el apoyo del Govern a Formentera y ha recordado que desde agosto de 2025 se han transmitido más de 17 millones de euros para reforzar los servicios públicos. En todo caso, ha insistido en que "no tiene sentido" reclamar cambios en normativas que están recurridas por la vía judicial.