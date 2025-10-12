Fernández (PSIB) critica el "colapso sanitario" en la comarca del Llevant de Mallorca

PALMA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca (FSM), Amanda Fernández, ha criticado el "colapso sanitario" en la comarca del Llevant de la isla y ha considerado que "ya es hora" que la presidenta del Govern, Marga Prohens, "escuche a los ciudadanos, y pare la degradación del Servicio público de Salud en la comarca".

En una nota de prensa, la Federación Socialista de Mallorca ha alzado la voz ante el "deterioro creciente" de la sanidad pública en la comarca de Llevant, donde el Hospital de Manacor y la red de atención primaria se encuentran en una situación "límite".

"Largas esperas por atención, falta de especialistas en áreas como oncología y centros de salud con atención deficitaria, en Porto Cristo, s'Illot y Cales de Mallorca, son algunas de las anomalías más graves en la gestión sanitaria pública del Govern de Prohens en el Llevant de Mallorca", según ha denunciado Amanda Fernández.

En concreto, la secretaria general de la FSM se ha quejado de que "la sanidad pública de Manacor y de toda la comarca de Llevant están al límite. Y lo pagan los pacientes, que sufren esperas cada vez más largas". Los socialistas han criticado que "la primera oleada de gripe del año ha sido suficiente para colapsar las urgencias del hospital de referencia de la comarca de Llevant, dejando decenas de personas esperando horas para ser ingresadas".

"Las listas de espera en especialidades clave como oncología, traumatología, cardiología, ginecología o medicina digestiva se han disparado", han lamentado desde la FSM, añadiendo que "más de la mitad de los pacientes esperan más de 60 días para ser atendidos, y en muchos casos el tiempo se ha duplicado en solo un año".

"No es aceptable que para ser atendido de una lesión articular o una rotura de ligamento, la gente espere de media más de dos meses para que le vea un especialista y después tenga que esperar al menos otros tres meses para ser operado. Esto es más de medio año sin salud", ha afirmado Fernández.

Con todo, la FSM ha exigido al Govern y a la presidenta Marga Prohens que "dejen de privatizar la sanidad y empiecen a invertir en recursos públicos". "Hay que contratar oncólogos, reforzar las especialidades más saturadas y mejorar la red de atención primaria, que sigue sin incorporar mejoras", ha reclamado Fernández.

Los municipios de Porto Cristo, s'Illot y Cales de Mallorca continúan reclamando que los centros de salud abran más días, más tardes y también los fines de semana, han recordado los socialistas; y, mientras tanto, la construcción del nuevo centro de salud de Artà permanece parada desde que el PP llegó al Govern, han añadido.

"Ya es hora que Prohens escuche el ayuntamiento y a los vecinos. Ya es hora que el PP respete la comarca de Llevant. Ya es hora que deje de deteriorar los servicios sanitarios", ha concluido Fernández.